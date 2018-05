Új személyek kapcsolódnak be a Fidesz és a kormány kommunikációjába

A Fidesz kommunikációjában új szereplők is megjelennek majd, az államtitkárok kedden teszik le az ünnepélyes esküt.

Új személyek, új arcok kapcsolódnak be a Fidesz és a kormány kommunikációjába – tudta meg a Magyar Idők. A párt kommunikációs igazgatója továbbra is Hidvéghi Balázs maradhat, és várhatóan Kovács Zoltán lesz a jövőben is a kormányszóvivő, a Kormányinfókon pedig Gulyás Gergely szerepel az újságírók előtt, de a tájékoztatásban, a sajtótájékoztatókon megjelennek majd új emberek is.

Ennek főként gyakorlati oka van, nem a kommunikációs struktúra változik. A Fidesz kommunikációjának eddigi képviselői közül ugyanis többen nem kerültek be a parlamentbe, illetve a kormányban tevékenykednek majd államtitkárként.

Úgy tudja a lap, hogy új szereplők jelennek majd meg a Fidesz kommunikációjában Hollik István és Budai Gyula helyett, mert ők nem jutottak be az Országgyűlésbe az áprilisi parlamenti választáson. A párt kommunikációjában nem vesz részt aktívan a jövőben Németh Szilárd sem, mert a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára lesz a következő ciklusban.

Hasonlóan kevesebbet szerepel majd a tájékoztatásban Tuzson Bence, aki kommunikációs államtitkár helyett a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért és területi közigazgatásért felelős államtitkára lesz.

Bekapcsolódnak majd új emberek a Fidesz kommunikációjába, de még nem született döntés arról, hogy kik fogják a már ismert szereplőkön kívül tájékoztatni a párt nevében a közvéleményt.