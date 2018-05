Számoljunk füleskuvikokat!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület újra a lakosság segítségét kéri, ezúttal a Magyarországon egyre nagyobb számban fészkelő füleskuvik-állomány felmérésében. A programról Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője beszélt.

Az MME meghirdette a füleskuvikprogramot, amelyben a lakott területeken is egyre gyakoribb füleskuvik fészkelő állományának felmérésében tudnak segíteni az emberek, ugyanis az apró bagolyfajta magyarországi populációjának számáról csak pontatlan becslések vannak.

Mint írják, első pillantásra lehetetlen küldetésnek tűnhet az éjszakai életmódot folytató, számunkra láthatatlanul mozgó madarak amúgy is rejtett költőhelyének megkeresése, de szerencsére a madarakat nem is kell látni ehhez.

mme.hu

Orbán Zoltán az InfoRádióban elmondta, hogy a felmérésben a madarakat elég csak hallanunk.

"A füleskuviknak van egy nagyon jellegzetes melankolikus füttyögő hangja. Ezt a két-három másodpercenként monoton módon ismétlődő füttyöt érdemes keresni az esti szürkület óráitól egész éjszaka."

Ilyen a kuvikok hangja:

A szóvivő elmondta azt is, hogy nagyon gyakran több hangot is hallunk, hiszen a kuvikoknál a hím és a tojó is ezt a hangot adja ki és válaszolgatnak egymásnak.

"A füleskuvik gyakran fészkel laza kolóniákban. Ez azt jelenti, hogy hallótávolságban akár három-négy, vagy több füleskuvik is költhet, így ne lepődjünk meg azon, ha ezt a melankolikus füttyöt akár három-négy-öt helyről is halljuk" - mondta Orbán Zoltán. Hozzátette azt is, hogy ha valaki kuvikhangot hall, töltse ki

az okostelefonra is letölthető elektronikus űrlapot, ezzel sokat segíthet abban, hogy a kuvikok állományáról szóló adatokat pontosítani lehessen.