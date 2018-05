Gulyás Gergely szerint ez lesz az EP-választások tétje

A kormánynak az emberi méltósággal élhető élet feltételeit kell biztosítania – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gulyás Gergely Fidesz-alelnök, a Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt. Arról is beszélt, hogy a kabinetrendszer bevált, ezért – ha változtatásokkal is – de változatlanul kulcsszerepe lesz a döntések előkészítésében.

Növelte a kormányzati munka hatékonyságát a kabinetrendszer – fejtette ki Gulyás Gergely.

„A kormány működését gyorsabbá, hatékonyabbá, tervezettebbé tette.

Hogyha a kabinetben egy előkészített döntés tekintetében összhang volt, egyhangúság volt, akkor utána az ennek megfelelő kormánydöntés az esetek több mint 90 százalékában megszületett” – fogalmazott a miniszterjelölt. Az érdemi döntési javaslat a kabinetben születik meg, és a kormányra már csupán a jóváhagyás hárul – tette hozzá.

A Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt, a stratégiai kabinet leendő irányítója a változásokról is beszélt az Arénában. Vélhetően a stratégiai kabinetnél marad a legtöbb ügy, azonban nevébe bekerül a családügyi kifejezés, jelezvén, hogy a terület kiemelt fontosságú lesz az új kormányzati ciklusban. Novák Katalin államtitkár lesz ezekben az ügyekben az előterjesztő – tájékoztatott Gulyás Gergely. A stratégiai és családügyi mellett gazdasági, nemzetstratégiai – Semjén Zsolt irányításával – és nemzetbiztonsági kabinet – Pintér Sándor vezetésével – segíti a kormány munkáját.

Megjegyezte, hogy az elmúlt szűk két év tapasztalatai szerint a kabinetrendszer segíti a minisztériumok működését, és a döntések előkészítettségét is javítja.

Gulyás Gergely az Arénában beszélt az új kormány politikai céljáról is.

„Továbbra is a polgári Magyarország, ami megfogalmazható olyan elvárásként is, hogy a polgári jólét lehetőségét szeretnénk mindenkinek biztosítani. Szeretnénk azt, hogy egy kultúrájában, nemzeti önazonosságában megerősöső, azt hosszútávon is megőrizni képes társadalom lenne Magyarországon.

Azt szeretnénk, hogyha mindenki úgy érezné, hogy itthon otthon van”

– fogalmazott a miniszterjelölt. Ehhez elengedhetetlen a bérnövelés, hiszen azt szeretnék, ha a polgároknak lennének tartalékaik, és megengedhessék maguknak, hogy elmenjenek nyaralni. Gulyás Gergely szerint optimizmusra ad okot a tavalyi év és az idei első negyedév GDP-növekedési adata.

EP-választás

Gulyás Gergely szerint a jövő évi európai parlamenti válaszás tétje az európai identitás és biztonság. „Az, hogy a bevándorlás az európai parlamenti választások legfontosabb kérdése lesz, az szerintem vitán felül áll” – fogalmazott. Az Fidesz pártcsaládjának választási mottója: az Európai Néppárt megvédi önt. A közös cél a biztonságérzet helyreállítása és a valós biztonság garantálása – hangsúlyozta a miniszterjelölt.

Gulyás Gergely úgy látja, hogy a pártcsalád német szárnya is osztja ezt az álláspontot, a Néppártban azonban vannak – minimális társadalmi támogatottsággal rendelkező – neoliberális politikai közösségek is, főként a Skandináviából és a Benelux államokból.

„Amilyen hangosak, olyan kicsi a súlyuk”

– fogalmazott a politikus.

A pártcsaládon belüli, migrációt támogató pártok olyan marginális kisebbséget alkotnak – Gulyás Gergely szerint –, amitől az Európai Néppárt fő iránya – döntően a német CDU és CSU – is érzi, hogy jobb távolságot tartani, különben a saját választóik nem fogják őket támogatni. „Ma már szerencsére a migráció ügyében is igen közel állnak az álláspontok a magyar és a német kormány között, anélkül, hogy mi bármit is választottunk volna az álláspontunkon” – hangsúlyozta a miniszterjelölt, aki hozzátette, hogy a CSU-val kiváló, a CDU-val jó, kiegyensúlyozott az együttműködés.