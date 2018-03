A kormány 6,35 milliárd forintot hagyott jóvá az elektronikus közbeszerzési rendszer fejlesztésére

A kormány 2018-2021-es időszakra 6,35 milliárd forintot hagyott jóvá az elektronikus közbeszerzési rendszer (ekr) továbbfejlesztésének finanszírozására - derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból.

A forrásból 2 milliárd forint a 2018-as központi költségvetést, 4,35 milliárd forint pedig a 2019-2021. évi büdzséket terheli.

A kormány engedélyezte, hogy a Miniszterelnökség megindítsa a feladatokhoz kapcsolódó beszerzési eljárást, megkösse a több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződést.

Csányi István, a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkára szeptemberben, egy konferencián elmondta, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése az ajánlattevők közötti versenyt is erősíti majd.

Az új rendszernek köszönhetően a világ bármely részéről adhatnak be ajánlatot a hazai közbeszerzésekre az érdeklődők anélkül, hogy ide kellene utazniuk, vagy Magyarországon irodát kellene nyitniuk.

A helyettes államtitkár szerint a kis és közepes vállalkozások helyzetén is javít majd az elektronikus közbeszerzési rendszer, hiszen a webes felület lépésről lépésre segíti a felhasználót az űrlapok kitöltésében, kisebb lesz a hibázási lehetőség.

A szisztéma biztosítja, hogy minden kommunikáció a közbeszerzésekkel kapcsolatban ezen a felületen keresztül történjen, így megszünteti a papír alapú ügyintézést.