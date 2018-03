Magyar orvosi bravúr: fejüknél összenőtt sziámi ikreket választanak szét

Csókay András agysebész az InfoRádióban elmondta, hogy Hudák István endovaszkuláris (érpályán belüli) idegsebész végezte el a speciális beavatkozást a sziámi ikreken. Ő olyan

forradalmian új módszert dolgozott ki agyi érdaganatok és egyéb érképződmények kezelésében, ami joggal világhírűvé tette.

Csókay András először novemberben találkozott a bangladesi sziámi ikerpárral, majd imádkozás közben jutott eszébe, hogy Hudák Istvánt kellene felkérni a komplikált műtéti beavatkozásra. Az ikreknél az a legkritikusabb, hogy az agyi vénás keringésük közös, össze van kötve. Azt gondolta, hogy Hudák István le tudná zárni az agyi nagy vénát érpályán keresztül.

Fotó: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány Dr. Csókay András, Dr. Hudák István és Dr. Pataki Gergely

Hudák 3 hónapig gondolkodott azon, hogy elvállalja-e a műtétet, majd múlt vasárnap együtt elutaztak Bangladesbe. Az idegsebész először egy három órás diagnosztikus műtétet csinált, ahol felmérte a vénás közös érpályákat, majd másnap egy bravúros öt órás műtét következett, ahol lezárta a közös nagy és a 24 kisebb közös vénát is, úgy, hogy majd az agysebész sikeresen leválaszthassa az agyat a koponyától.

Fotó: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány

Csókay András elmondta, most minden készen áll a következő a műtéthez, de még így is nagyon kockázatos lesz a folytatás, amibe az ikrek bele is halhatnak. „E nélkül viszont semmikép sem mertem volna belevágni sem én, sem a Pataky Gergely kollégám, aki a plasztikai sebészeti részét viszi. De

a legfontosabb az az erős imaháttér, amit megkapunk a barátoktól, ismerősöktől”

– mondta el Csókay András. Hozzátette, hogy április végén lesz egy bőrszövet-tágító műtét, majd a végső beavatkozás szeptemberre várható.

Fotó: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány

Az agysebész elárulta, Pataki Gergellyel közösen 2001-ben alapították meg a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítványt. Az alapítványon belül Pataki hat bangladesi égéssebészeti, Csókay pedig három nigériai idegsebészeti missziót szervezett idáig, majd Csókay tavaly novemberben csatlakozott a bangladesi misszióhoz, ahol találkozhatott a sziámi ikerpárral. Az agysebész elmondta, hogy borzalmas körülmények vannak a dél-ázsiai országban, ezért nagy munkával ki kell harcolni a komplikált műtéthez a legmegfelelőbb körülményeket.

