Márki-Zay Péter elismerte, hogy történelmi vereséget szenvedtek

Elsősorban a kormányzati propaganda okozta az ellenzéki pártok vereségét az országgyűlési választásokon – mondta a Partizánnak adott interjúban Márki-Zay Péter. Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott, az ismerősei, akik járták az országot és kampányoltak, két dolgot mondtak, ami miatt az emberek inkább a Fideszre szavaztak: az egyik Gyurcsány Ferenc, a másik a háború.

"De a valódi ok a propaganda, 12 év agymosás után bármilyen képtelen hazugságot úgy bele tudnak ültetni az emberek agyába, hogy még a számukra is meglepő módon tudják befolyásolni a választásokat" – mondta a vesztes kormányfőjelölt.

Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy volt lemorzsolódás az ellenzéki pártok szavazói körében. Elismerte, hogy egy hónappal a választások előtt már azt mérték, hogy a 2018-as Jobbik-szavazók legalább harmadát nem tudják megszólítani, de április 3-án kiderült, a kétharmadukat vesztették el.

"Igazából a Jobbik volt az, amely elvesztette a szavazóit. Sokszor a legjobb kutatásnál is jobb, ha azt nézzük, hogy a Fidesz mit csinál és mit kommunikál: a rengeteg Gyurcsány-üzenet nekik szólt.

És úgy látszik, hogy célba talált, hiszen egymillió jobbikos szavazóból egyharmad ment a Mi Hazánkhoz, egyharmad a Fideszhez, és mindössze egyharmad maradt nálunk. A baloldalon sokkal sikeresebbek voltunk, ha nem így lett volna, akkor nem a Mi Hazánk jutott volna a parlamentbe, hanem a Kétfarkú Kutyapárt" – közölte Márki-Zay Péter.

Márki-Zay Péter kitért arra is, hogy az ellenzéki összefogás mondanivalója mennyire volt hatékony. Leginkább azt tartja hibának, hogy azt hitte, Orbán Viktort a saját szabályai szerint, a saját játszmájában is meg lehet verni. Elismerte, hogy ebben tévedett.

A miniszterelnök-jelölt beszélt a kormányoldal vádjairól is, és elismerte, ha kezdetektől fogva ő is "a béke angyalaként beszél", és elítéli a háborút, akkor más eredmény lehetett volna, ugyanakkor hozzátette, sokszor olyasmivel vádolták, amit soha nem mondott, például azt, hogy elzárná a gázvezetéket és nem venne orosz gázt.

Márki-Zay Péter elmondta azt is, hogy a következő időszakban mit kell tennie az ellenzéknek.

"A legfontosabb egy ilyen vereség után reményt adni mindenkinek, azt mondani, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát. Kipihenem magam, és utána tovább fogunk dolgozni azért, hogy egy tisztességes országban élhessenek a gyermekeink és mi is" – mondta a hódmezővásárhelyi polgármester, és kijelentette, mindenképpen a magyar politikában képzeli el a jövőjét.

"Nem a baloldalon veszítettünk szavazókat, hanem jobboldalon"

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Márki-Zay Péter elismerte, hogy történelmi vereséget szenvedtek a vasárnapi országgyűlési választáson. Mint fogalmazott, egy modell bukott meg, az életét rátette erre a négy évre, hogy megbuktassa Orbán Viktort, de most arra a következtetésre jutott, hogy ebben a rendszerben, ezen szabályok szerint nem lehet őt megbuktatni.

Szerinte a programjuk jó volt, csak a kommunikáció az, ahol hátrányban van és lesz is az ellenzék. A kommunikációs fölényről lehetett tudni, de négy évvel ezelőtt is jobb helyzetben volt az ellenzék kommunikáció szempontjából, mint most – jelentette ki.

Mint mondta, biztos sok mindenben hibázott, itt megemlítette a félremagyarázható kifejezéseit, amire felépítettek hazugságkampányokat. Azt is tévedésként említette, hogy azt hitte, az összefogással óriási eséllyel indulnak, miközben kiderült, hogy a Jobbik szavazóit elveszítették.

Gyurcsány Ferenc vasárnap éjjel erősen kritizálta Márki-Zay Pétert, a Demokratikus Koalíció elnöke szerint Márki-Zay nem jó kapitány. Erre a miniszterelnök-jelölt úgy reagált, hogy a kapitánysága lényegtelen apróság,

"Gyurcsány Ferenc szerint baloldali programmal lehetett volna nyerni, miközben nem a baloldalon veszítettünk szavazókat, hanem jobboldalon"

– utalt a Jobbik-támogatók elvesztésére.

Márki-Zay Péter még nem döntötte el, hogy beül-e a parlamentbe, szavaiból az derült ki, hogy azt várja, hogy a külképviseleti szavazatokkal esetleg Hódmezővásárhelyen megelőzheti Lázár Jánost, és ez legitimációt jelentene neki, de úgy látja, hogy a városa is megosztott lett.

A műsorban megerősítette, amiről korábban az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt először bővebben: pártot fog alapítani.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor