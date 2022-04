Márki-Zay Péter: le vagyok taglózva

Márki-Zay Péter "ugyanúgy le van taglózva, mint mindenki más".

"Ezen nincs mit szépíteni, tudjuk, hogy egyenlőtlen küzdelem lesz, csaltak is, tudjuk, hogy nincs demokrácia, Hadházy Ákosnak lett igaza: amennyiben a tömegtájékoztatáson nem tudunk változtatni, az agymosás fog nyerni. Hadházy Ákosnak igaza volt, de csak a győzelméhez tudok gratulálni" - mondta az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Továbbra is

vitatja, hogy demokratikus volt a választás,

mint mondta, "ebben a rendszerben győzött a Fidesz", hazugsággal, elhallgattatással és vita nélkül győztek a kormányerők.

"Bíztunk benne, hogy egy négyéves küzdelem most győzelmet fog érni, összekötött lábbal, lándzsával a hátunkban" - mondta még.

Úgy fogalmazott, a propaganda nyerte meg a választást Orbán Viktornak, aki zárt körű találkozókon, székre állva beszélt csak a kampányban, miközben a miniszterelnök a kampányhajrában "félt".

"Mi mindent megtettünk. Négy éve az életemet tettem arra, hogy ezt a rendszert lebontjuk. Volt összefogás, volt egy kiváló program. Most mégis mindenkit arra biztatok, hogy nyugodjon meg. Most én is hazamegyek, kialszom magam,

megcsókolászom a gyerekeimet, találkozom a barátaimmal, esetleg iszom egy-két pohár bort.

A legfontosabb, hogy tiszta lelkiismerettel állok a Jóisten előtt, ami a legfontosabb" - fogalmazott Márki-Zay Péter.

Hét gyerekére mutatva azt mondta: "mi itt maradunk, itt maradunk veletek. Folytatni fogjuk azt a küzdelmet, amit eddig folytattunk. Mi, akik megfogtuk egymás kezét, ne engedjük el" - hangoztatta.

Úgy fogalmazott, az ő közösségét "még propagandával sem lehet megvenni".

Szerinte azoknak volt igazuk, akik úgy gondolták, hogy a becsület mindennél többet ér, még ha most kisebbségbe is kerültek.

Mindenkinek megköszönte végezetül, aki részt vett az elmúlt négy év küzdelmében.

"Imádkozunk azokért, akik nem tudják, mit cselekszenek" - üzente még Márki-Zay Péter vasárnap éjszaka.

Nyitókép: YouTube