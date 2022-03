Egy videón az Árja Testvériséget veszi védelmébe a Jobbik alelnöke

Egy konzervatív amerikai hetilap szerint bizonyíthatóan neonáci nézeteket vall a jobbikos Szilágyi György, aki az ellenzéki közös listán is előkelő helyen szerepel – írja a Magyar Nemzet.

A The Jewish Voice című hírportál írta meg, hogy Szilágyi György hosszú beszédet mondott a hírhedt, amerikai neonáci Árja Testvériség (Aryan Army) nevű szervezet védelmében. A portálra feltöltött videó tanúsága szerint Szilágyi György azzal védte a skinhead frizurát és horogkeresztes tetoválást viselő bűnözők által vezetett csoportot, hogy az Aryan Army, azt ha mindenki tudná, soha nem volt náci jelkép, ez az amerikai börtönökben a fehéreknek a csoportosulása, ami ugyanúgy megvan a feketéknek is, ez egy érdekvédelmi szervezet.

Szilágyi érvelése szerint a white power, fehér erő kifejezés – ami a szervezet egyik mottója volt – az amerikai kosárlabdacsapatok 80 százalékának is benne van a címerében, ahogy a fekete kosárlabdacsapatokéban is a black power, szerinte ez is azt igazolja, hogy az Aryan Army nézetei teljesen helyénvalónak tekinthetők.

Szilágyi György egyébként jelenleg a Jobbik alelnöke és szóvivője, 2008-ban csatlakozott a szélsőjobboldali párthoz, amely akkoriban még egy radikális patrióta keresztény pártként definiálta önmagát.

A Magyar Nemzet megpróbálta megkérdezni Szilágyi Györgyöt az ellenzék vasárnapi, kőbányai kampányrendezvényén a videóról és arról, hogy ezek után lemond-e a listán elfoglalt helyéről, de az ígéretek ellenére a fórum után sietve távozott a jobbikos politikus.

