Závecz: Márki-Zay Péter a fővárosban sem előzi Orbán Viktort, de van más is

Orbán Viktor a legnépszerűbb, Toroczkai Lászlót kedvelik a legkevésbé a közélet vezető politikusai közül – derült ki a Telex birtokába került Závecz Research felméréséből. A közvélemény-kutatást február elején, még az ukrajnai háború előtt készítették az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán ezer ember személyes megkérdezésével.

Mint olvasható, a válaszadóknak egytől ötig terjedő skálán kellett értékelniük a Fidesz és az ellenzéki pártok vezető politikusait, a felmérésben összesen 18 névre kérdeztek rá. Egyes osztályzatot adtak, ha nagyon ellenszenvesnek tartanak valakit, és ötöst, ha nagyon rokonszenvesnek. Ezek átlagát transzformálták aztán a kutatók egy százas skálára, így a kisebb különbségek is jobban kijöttek.

A fentiek alapján

a teljes népesség körében és a pártnélküliek közt is jócskán népszerűbb Orbán Viktor (43 pont), mint kihívója, Márki-Zay Péter (32 pont).

De a hódmezővásárhelyi polgármesternél – ha csekély mértékben is – jobb értékelést kapott az előválasztáson részt vevő többi miniszterelnök-jelölt: Jakab Péter (37 pont), Dobrev Klára (35 pont), Fekete-Győr András (34 pont) és Karácsony Gergely (33 pont).

Závecz Tibor ugyanakkor a lapnak arról beszélt, hogy 2-3 pont különbség még elhanyagolhatónak számít egy ilyen felmérésben, 4-5 ponttól érdemes figyelni a különbségeket. A Telex szerint az ellenzéki pártszövetségnél az eddigi közvélemény-kutatások alapján azzal számolnak, hogy Budapesten sokkal több szavazatot kaphatnak, mint a Fidesz. Ezek után meglepő képet mutat a Závecz Research mostani felmérése.

Márki-Zay Péter (34 pont) a fővárosban sem előzi meg Orbán Viktort (37 pont),

a többi városban pedig fej fej mellett áll a népszerűségük. Figyelemre méltó még az is, hogy az ellenzék többi vezető politikusa sem végzett túl jól Budapesten, a főpolgármester (36 pont) és Dobrev Klára (36 pont) sem kapott jobb értékelést, mint a miniszterelnök.

Az már kevésbé számít váratlan fejleménynek, hogy a falvakban jóval nagyobb Orbán Viktor népszerűsége, mint Márki-Zay Péteré: a Fidesz elnökét 52 pontra, míg kihívóját 21 pontra értékelték a választók.

Érdekes módon azonban

Márki-Zay Péter a falvakban sem előzi meg az ellenzéki szövetség többi vezető politikusát.

Ezt azért is érdemes kiemelni – teszi hozzá a Telex –, mert Márki-Zay Péter az elmúlt hónapokban többször is arról beszélt, hogy egyedül neki van esélye legyőzni Orbán Viktort április 3-án, mivel az ellenzéki oldalon ő tudja megszólítani a jobboldaliakat, a pártnélkülieket és a vidékieket is.

„A legkisebb elutasítottságom nekem van a felmérések szerint, de nem kérdéses, hogy még a pártok is ódzkodnának egy pártfüggetlen civiltől, akivel egyébként a legnagyobb esély lenne. Én azért vagyok ebben a versenyben, mert meggyőződésem és Hódmezővásárhelyen tapasztalatom is, hogy pártfüggetlen civilként én tudom a legtöbb bizonytalant, vidékit, sőt, kiábrándult fideszest, jobboldalit is megszólítani, akiken majd múlik a 2022. áprilisi választás. Az elutasítottság sorrendjében még akit én el tudom képzelni, hogy alkalmas erre a feladatra, az Karácsony Gergely főpolgármester úr, és aztán a többiek már egyre kevésbé” – fogalmazott Márki-Zay Péter szeptemberben, két nappal az előválasztás első fordulója előtt az InfoRádió Aréna című műsorában.

Ehhez képest a Závecz felmérése egészen más képet mutat. A Fidesz szavazói mások mellett az LMP-s Ungár Pétert, a momentumos Fekete-Győr Andrást és Donáth Annát, illetve a jobbikos Jakab Pétert, valamint a DK-s Dobrev Klárát is jobban kedvelik, mint Márki-Zay Pétert. További részletek itt olvashatók.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt