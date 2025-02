A szlovák belügyi tárca cáfolta Donald Tusk állításait

„Lengyelország a Szlovákiával közös határán megnövekedett illegális migrációt tapasztal” – jelentette ki pénteken Donald Tusk lengyel miniszterelnök Gdanskban, az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel tartott sajtótájékoztatón. A lengyel kormányfő azt mondta, értesítették arról, hogy ismét növekszik azoknak az illegális migránsoknak a száma, akik menedékjog nélkül lépik át a lengyel-szlovák határt.

Donald Tusk szerint egyelőre nincs szó nagy számokról, de figyelmet kell fordítani a jelenségre. „Nem tervezzük ellenőrzések bevezetését a szlovák-lengyel határon, de ha nem lesz más lehetőség, meg fogjuk tenni. Megértem, ha valaki ideiglenesen ilyen döntést hoz” – mondta a miniszterelnök. Ezzel arra a kérdésre válaszolt, hogy mit gondol arról, hogy egyes államok ellenőrzéseket vezetnek be a schengeni térségen belüli határaikon. A lengyel miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy országa nem fogad be további migránsokat az Európai Unió relokációs mechanizmusa keretében.

A szlovák belügyminisztérium szerint Donald Tusk állításai az illegális migránsok számának megnövekedéséről Szlovákiából Lengyelország felé alaptalanok. A tárca rámutatott, hogy az idei év első hónapjában Lengyelország mindössze egy személy visszavételére nyújtott be kérelmet. Éppen ezért Pozsony teljesen irrelevánsnak tartja a határellenőrzések esetleges lengyelországi bevezetéséről szóló spekulációkat.

„Az év első négy hetében Lengyelország mindössze egy személy visszavételére vonatkozó kérelmet nyújtott be.

Ez azt jelenti, hogy a Szlovákia területéről érkező illegális migráció növekedésére vonatkozó állítások teljesen megalapozatlanok” – közölte a szlovák tárca, azzal kiegészítve, hogy tavaly egész évben a lengyel fél csupán hat személy visszavételére vonatkozó kérelmet nyújtott be a nemzetközi szerződések alapján, akik illegálisan lépték át a szlovák-lengyel határt. A szlovák hatóságok ebből öt esetet megalapozatlannak ítéltek, és elutasították. A szlovák belügyminisztérium rendelkezésére álló hivatalos statisztikai adatok azt mutatják, hogy Lengyelország az év eleje óta 13 illegális határátlépést regisztrált.