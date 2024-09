“Becsapott indiaiak” harcolnak az oroszok oldalán Ukrajna ellen

„A tiszta kék eget szeretném látni, nem drón- és rakétaesőt, ha éve kijutok Oroszországból” – ezt mondta az Independent című brit lapnak az újság által Hardeep Gill álnéven bemutatott 24 éves indiai fiatal.

Gill Pandzsáb szövetségi állam szülötte és egyike annak a 100 indiainak, aki az ukrajnai háború hadszínterein találta magát. Sokukat az orosz hadsereg számára külföldi harcosokat beszervező embercsempészek ugrattak be – állítja a brit lap.

There's a pretty crazy video circulating this morning in which 7 Indian men say they were forced into joining the Russian military and sent to Ukraine after being arrested for not having correct travel documents. pic.twitter.com/ESRvV8sUCk — Kyle Glen (@KyleJGlen) March 6, 2024

A hindi nyelven nyilatkozó Gillt valahol Dél-Ukrajnában, WhatsAppon érte utol az Independent. A riporterrel audiofelvételek útján kommunikált, mert nem akarta, hogy orosz elöljárói lefüleljék.

„Bármelyik pillanatban meghalhatok. Veszélyes helyen vagyok, folyamatosan támadnak bennünket drónokkal” – mondta.

Mint sok más pandzsábi fiatal, Gill is arról álmodott, hogy külföldre megy. Nagy-Britanniában akart tanulni, de nem kapott vízumot. Ezt követően ment Oroszországba decemberben, turistavízummal – ahogy mondta, azért, hogy egy külföldi pecséttel az útlevelében a jövőben meg tudja győzni a brit hatóságokat. Az érkezés után azonban máris rossz irányba fordultak a dolgok: a taxis becsapta, „elvette a pénzét és ingóságait” és kidobta.

Állítása szerint nem volt kire támaszkodnia, nem beszélte a nyelvet, így az utcákon bolyongott, amíg toborzók kezei közé nem került, akik beléptették az orosz hadseregbe.

100 Indians are fighting for Russia against Ukraine



Many are stuck and desperate to get out



? pic.twitter.com/2dptmAO3zs — Shashank Mattoo ?? (@MattooShashank) February 27, 2024

Az ukrán fronton találta magát, „árkokat ás és katonáknak segít egy olyan háborúban, ami nem az övé” – írja az Independent.

„Azt sem tudom felidézni, milyen volt az életem korábban, mit csináltam. A memóriámat elködösítik az állandó robbanások... csak annyit akarok, hogy hazamehessek, lássam a családomat. De ez egy távoli álom. Az elöljáróim azt mondják, nem kaptak parancsot arra, hogy leszereljenek” – mondta még Gill.

Gill 14-15 napot tölt a fronton, majd jön két nap pihenő a harcoktól távol, aztán ismét visszaküldik. Azt mondja, hogy étel alig van és napok óta kenyeret eszik. Az ukránok közben folyamatosan támadnak.

„Nem tudom elmondani, mint láttam itt. Borzalmas. Emberek halnak meg és mindent beleng a halálfélelem”

– fogalmazott.

Úgy tűnik hiába látogatott júliusban Moszkvába Narendra Modi indiai kormányfő, aki barátjának nevezi Vlagyimir Putyint és még meg is ölelte. Legalábbis, Gill számára hiába.

Sok, főként szegényebb családból származó indiai az ügynökök által beígért pénz és orosz útlevél reményében utazott Oroszországba – igaz, hazájuk szabályai szerint utóbbihoz fel kellett volna adniuk indiai állampolgárságukat.

Némely tudósítást és videót nézve felmerül a kérdés: mérhetetlenül naivak-e ezek a férfiak vagy kiutat keresnek egy félig-meddig tudatosan választott helyzetből? A Sky News tudósításában például az otthon aggódó családtagok egyike egy olyan furgon előtt pózolt, amelyen egy hatalmas „Orosz hadsereg” matrica díszelgett, miközben azt magyarázta: testvérének az ígérték, hogy polgári feladatot teljesít majd.

A The Week című indiai médium ugyanakkor olyan indiaiakat is talált, akik az ukrán oldalon harcolnak. Ezek a férfiak évek óta élnek Ukrajnában, helyi nőket vettek feleségül, ezért feladatuknak tartják, hogy megvédjék az országot. Egyikük ukrán nevén, Andrijként mutatkozott be. Ő bírálta a hazáját, amiért az olajat vásárol Oroszországtól. Naveen szerint pedig az indiaiak nem értik, mi folyik Ukrajnában, mert elhiszik az állami propagandát.

Közben egy másik frontvonalbeli indiai a kasmíri származású Umair Mir (ez sem valódi név) elmondta: kereskedelmi diplomával rendelkezik és friss apa, akit úgy verbuváltak be az oroszok, hogy még nem is látta a fiát, aki már hat hónapos.

„Küldünk egymásnak képeket és videókat a babáról, de friss apaként nagyon szeretné a karjaiban tartani a fiát. A felesége közben pocsékul érzi itt magát” – mondta Umair bátyja.

Mir azt állítja: azután került a frontra, hogy egy youtuber átvágta és a beígért dubaji állás helyett Oroszországba küldte a kútfúrásoknál dolgozó férfit. A december 14-én landolt Mirhez hasonlóan több más indiai is azt mondta, hogy ugyanaz a youtuber palizta be őket. (Tegyük hozzá: olyan videókat posztolt, amelyek szerint az orosz hadseregnek „segítők” kellenek.)

Mir testvére közben az állítja: az indiai kormány magukra hagyta őket, nem segít: „Most már Istenre hagytuk a dolgot. Nem remélünk semmit a kormánytól. Ha Isten úgy akarja túléli”.

Mirnek és a többieknek hivatalosan decemberben jár le a szerződése az orosz hadsereggel.

Írnak a riportokban egy indiai, a szikh vallású Tejpal Singhről Amritszárból, aki március 12-én halt meg egy rakétacsapásban. A családja azonban csak június 9-én tudta meg a tragikus hírt. Két gyereket, egy hatéves fiút és egy hároméves lányt hagyott hátra, akik egyelőre nem is tudják, mi történt vele – írja az Independent.

Az özvegye szerint turistavízummal ment Oroszországba, miután egy barátja az orosz hadseregben megkérte, hogy álljon be „segítőnek”.

„Január 12-én ment oda, négy nappal később küldött egy fotót magáról, orosz katonai egyenruhában. Végre egyenruhában vagyok!” – írta. A felesége szerint ezzel arra utalt, hogy mindig is katonai szolgálatról álmodott, de otthon nem engedték.

Utoljára március 3-án beszéltek, amikor az indiai férfit a zaporizsjei Tokmak városhoz vezényelték. Utána, mivel azt kérte, hogy ne hívják, a család egy hónapot várt. Majd ismerősöknek telefonáltak, akiken keresztül végül júniusban érkezett a hír, hogy meghalt.

Az özvegynek most DNS-mintát kell küldenie Oroszországba a holttest azonosításához. „Egyetlen reményünk, hogy visszakapjuk a testét, hogy méltó módon búcsút mondhassunk” – mondta.

A BBC még júliusban arról írt, hogy legkevesebb négy indiai halt meg a fronton.

"They will come back home soon..Russian side has responded positively", MEA Spox on Indians in Russian Army; Points 50 Indians want to get discharged from the Army pic.twitter.com/OvSHavIfMz — Sidhant Sibal (@sidhant) July 19, 2024

A Modi-látogatás után (ahol az indiai miniszterelnök „határozottan említette a témát”), az orosz fél „megígérte, hogy az összes indiai állampolgárt idő előtt leszerelik” – mondta akkor Vinay Kwatra indiai külügyminiszter. Az illetékes szerint 35-50 indiai harcolhat az oroszok soraiban, akik közül nyilatkozata időpontjáig 10-et vittek haza.

Az indiai hatóságok márciusban lecsaptak egy hálózatra, amely munkahelyek ígéretével irányított Oroszországba embereket, akik aztán a frontokon találták magukat.