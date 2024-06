Minden idők legnépszerűtlenebb vezetői találkoznak a G7-es luxusüdülőben - lista

Élcelődve írt a brit Telegraph a G7-es csúcsról és a kormányfőről: „Rishi Sunak legalább egy megmérettetést megnyer az idén, a vendégek közül senkinek sem olyan magas a ’nemtetszési’ indexe, mint neki” (-54).

A többieknek sincs azonban – fogalmazzunk ironikusan – szégyenkezni valója.

Leaders from the G7 nations have convened in Puglia, Italy, for the 50th G7 Summit, hosted by Prime Minister @GiorgiaMeloni. The summit focuses on pressing global challenges, including climate change, post-pandemic recovery, and economic cooperation.



In a significant move, G7… pic.twitter.com/fSi7LI0yfm — Firstpost (@firstpost) June 14, 2024

Nem sokra értékelik a választók Joe Biden (-18.5), Emmanuel Macron (-31) vagy Kisida Fumio (-40) teljesítményét sem.

A kétes versenyből a házigazda, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök jött ki a legjobban, mivel az ő tetszési indexe „csak” -10-es. Emellett annak is örülhet, hogy pártja elsöprő győzelmet aratott az európai parlamenti választásokon és Meloni ezzel még nagyobb befolyásra tett szert az európai és a nemzetközi politikában. A hivatalos fotón a politikusnő büszkén feszített egy rózsaszín kosztümkölteményben a sötét öltönyben és kényszeredettem mosolygó férfi vezetők körében.

Al via il G7 in Puglia. La presidente del Consiglio Meloni: "Da qui risultati concreti, dialogo con il Sud del mondo". Nella bozza di dichiarazione finale nessun cenno al diritto all'aborto, ma la Casa Bianca non è disposta a cedere pic.twitter.com/5Anrd7UROu — Tg3 (@Tg3web) June 13, 2024

A népszerűségi listán sereghajtó Rishi Sunak kifejezetten baráti viszonyt alakított ki a radikális jobboldalról középre tartó Giorgia Melonival, de a legtöbb empátiára valószínűleg az európai voksoláson nagyon elporolt és szintén előrehozott választást kiíró Emmanuel Macrontól számíthat.

Az ő pártjára adott voksok körülbelül dupláját szerezte meg Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése, aminek nyomán az Elysée Palota otthon királynak csúfolt ura előrehozott választásokat írt ki. Le Pen asszony közben Melonit kerülgeti és szövetséget ajánl, azzal, hogy „közös metszéspontjaik vannak”.

Választói pofontól pirosló orcával érkezett Olaf Sholz német kancellár is (sokkoló, -51-es indexszel), akinek Szociáldemokrata pártja történelme legrosszabb európai eredményét produkálta. Sholzékat megverte a nagy rivális kereszténydemokrata CDU, de ami még fájdalmasabb neki: a radikális jobboldali AfD.

Prime Minister Rishi Sunak is greeted by Italian Prime Minister Giorgia Meloni during a welcome ceremony at the G7 leaders' summit at the Borgo Egnazia resort, in Puglia, Apulia, Italy.



Image ID: 2XBR4GT / Christopher Furlong / PA Wire



#G7Summit #RishiSunak pic.twitter.com/hcdq8Ql9SB — Alamy Editorial (@Alamy_Editorial) June 13, 2024

Joe Biden amerikai elnök hozzájuk képest még elégedett lehet, hiszen fia elítélése ellenére is „csak” -18,5-ös az indexe. Az északi szomszéd, a kanadai Justin Trudeau bőröndjét viszont -38-cas, a japán Fumio Kisidáét pedig -40-es index húzta le.

A G7-s „népszerűtlenségi lista” 1. Rishi Sunak (Egyesült Királyság, miniszterelnök: -54)



2. Olaf Sholz (Németország, kancellár: - 51)



3. Kisida Fumio (Japán, miniszterelnök: -40)



4. Justin Trudau (Kanada, miniszterelnk: -38)



5. Emmanuel Macron (Franciaország, elnök: -31)



6. Joe Biden (Egyesült Államok, elnök: -18,5



7. Giorgia Meloni (Olaszország, miniszterelnök: -10)

Meloni az olasz csizma sarkánál fekvő Puglia tartományban található luxus üdülőhelyre, Borgo Engaziába csődítette össze vendégeit. Ezt a „paraszt-sikk” jelzővel illetett desztinációt „részben hotel, részben díszlet”-ként írta le a Telegraph. A más luxusszállókhoz képest kívülről szerénynek és nem túl hivalkodónak tűnő főépület előtt négy medence, egy föld alatti, műrómai fürdő, mellette egy falusi tér található, utóbbit futónövények által átszőtt, citrusfákkal tarkított sikátorok és boltívek veszik körül. Távolabb nagyobb villák és kisebb műparasztházak állnak. A természettudatos vendégeket egy veterán Fiattal viszik az üdülőhely saját gazdaságába, ahol paradicsomot, zucchinit és padlizsánt szedhetnek.

Tartozik még a komplexumhoz egy Michelin-csillagos étterem, a Ristorante Due Camini, ahol borospalackokból készültek a lámpák.

A lap emlékeztette a heti 36 órás böjtjeiről is ismert Sunakot, hogy nehéz lesz ellenállnia a pugliai reggeli jelentette kísértésnek (annyira azért nem kell, mert a miniszterelnök hétfőn szokta megtagadni magától az ételt és a csúcs a hétvégére szólt).

Jó, de miről szól a csúcs?

A pénteki nap vezető témája a migráció volt.

A fejlett ipari államok vezetői arról tárgyaltak, hogyan lehetne megfékezni az embercsempészetet és növelni a befektetéseket az olyan országokban, ahonnan az illegális migránsok – gyakran életüket veszélybe sodorva – útnak indulnak.

Olaszország számára ez különösen fontos kérdés. Meloni szeretné növelni az afrikai államokba történő befektetéseket, hogy így szorítsa le az illegális belépők áramlását.

Emellett természetesen szóba kerülnek a globális konfliktusok, a mesterséges intelligencia, a klímaváltozás és a Kína jelentette kihívás. A csütörtöki nyitónapon a G7-ek több tízmilliárd dollárt ígértek meg Ukrajna támogatására az eseményen megjelent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

A pénteki programban szerepelt Ferenc pápa látogatása, akit meghívtak a mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetésre.

Il Papa in golf car tra gli ulivi con @GiorgiaMeloni a Borgo Egnazia, in Puglia, per il G7 @HolySeePress: i bilaterali sono cominciati poco dopo le 12.30 e sono tutt’ora in corso



(foto © Vatican Media) pic.twitter.com/gVjVTraqlS — Salvatore Cernuzio (@SalvoCernuzio) June 14, 2024

Érdekesség még, hogy egy időben, egy helyen tűnik lesz Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és a frissen újraválasztott Narendra Modi indiai miniszterelnök, ami kínos lehet, mivel Kanada tavaly indiai állampolgárokat tartóztatott le egy kanadai állampolgár meggyilkolása miatt.

Ellentétek alakultak ki viszont a zárónyilatkozat körül, például abban, hogy megemlítsék-e az abortuszhoz való jogot.