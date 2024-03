Hét órán belül két késelés Londonban - képek

Két férfi súlyos állapotban került kórházba, a hatóságok szerint egy „értelmetlen” támadás után, amely a londoni metró Kennington állomásánál történt szerda este.

A támadónak sikerült elmenekülnie. A rendőrség információi alapján úgy tűnik, az egyik sebesült akkor szerzett sérüléseket, amikor meg akarta állítani a támadót. Ahogy az egyik nyomozó fogalmazott: „bátran közbelépett”.

Mindez pár órával azután történt, hogy szintén London déli részén, egy vasúti szerelvényen az utasok lefilmeztek egy brutális késelést.

Csütörtöki hír, hogy a rendőrök letartóztattak egy 19 éves fiatalembert ezzel az esettel kapcsolatban.

A vonaton elkövetett támadás az egyik legjobb és családbarát külkerületnek számító Beckenham egyik állomásán történt. (Ezen a környéken nőtt fel a legendás David Bowie).

@CrimeLdn @ScarcityStudios @999London @uknip247 @obbsie @dwaynamics A 19-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder following an investigation into a stabbing on board a train towards Beckenham junction station. A knife has also been recovered. https://t.co/CbpS6WzGOm

Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett, és az ő támadója is elmenekült. Szemtanúk szerint egy maszkos, kapucnis férfi rontott rá egy nagy késsel egy másik férfire. A videón hallatszik, hogy az egyik utas ráüvölt a támadóra: „hagyd abba!”, és az is, hogy mások a rendőrséget hívják. (A képsorokat itt lehet megnézni, csak erős idegzetűek, 18 éven felüliek kattintsanak!)

Az utcán az egyik térfigyelő kamera rögzített egy sebészmaszkot viselő és hosszú késsel sétáló férfit.

Egy szemtanú elmondta: 24 éve él a környéken és nagyon ritkán történik ilyesmi. Mások arról beszéltek: az, hogy fényes nappal történt az eset, megijesztette őket.

Egy középiskolai tanár arról azt mondta: számára ismerősek ezek a helyzetek és gyakran kiskorú az egyik érintett.

A statisztika szerint 2023-ban 4167 sebesüléssel járó késes támadás történt Londonban valamivel kevesebb, mint háromszorosa a manchesteri eseteknek.

Az összes, nagy-britanniai késes támadásból, közel 49 ezer esetből 13 ezer jutott Londonra – azaz a fővárosban követték el a támadások közel egynegyedét. A legtöbb késelést a központi, Westminster kerületben regisztrálták tavaly.

A Brit Statisztikai Hivatal szerint a tizenévesek esetében kétszer magasabb a kockázata annak, hogy halálos késelés áldozataivá válnak, mint 10 évvel ezelőtt. A tinédzserek ellen elkövetett gyilkosságok 82 százalékánál használtak kést vagy éles tárgyat, szemben az összes korcsoport 41 százalékával.

Egy ismeretlen támadók által megkéselt tizenéves fiú elmékére létrehozott jótékonysági kampányszervezet szerint

„az a tragédia, hogy tinik ölnek tiniket... sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy késes bűncselekmény áldozata leszel, ha 18 évnél fiatalabb vagy”

– közölte Patrick Green, a Ben Kinsella Trust igazgatója.

Szerinte fokozni kell a felvilágosító munkát a gyerekek és a tizenévesek között, hogy jobban megértsék, milyen szenvedést okoznak a családoknak a késelések.

Green bírálta a közösségi médiát, mert abban az erőszakot normalizáló posztok terjedne,k és sok tini úgynevezett „zombi késeket” vagy machetéket szerez be magának. Sok brit tini a státuszát megerősítendő vagy önvédelemből hord kést, de gyakran épp a saját késükkel szúrják meg őket.

'We have got to do far more to prevent knife crime - one of the big mistakes we’ve made over the last 10 years is lose 20,000 police officers.'



Patrick Green, CEO of the Ben Kinsella Trust, discusses the growing knife crime figures, 15 years after the murder of Ben Kinsella. pic.twitter.com/2XtzqbOvpn