"Elképesztő" a 2023-as új szépségtrend

A londoni Evening Standard szerint az idei év nagy trendje, hogy egyes celebek kopírozzák mások kinézetét, őket pedig a lelkes követőik. Persze nincs szó annyira új dologról: Hollywood már régóta játszik azzal a gondolattal, ami most a celebek világába is betört.

Emlékezzünk csak Nicolas Cage és John Travolta 1997-es párbajára, a Face/Off-ra (amit magyarul Ál/Arc-ként mutattak be).

Tom Cruise pedig rendszeresen tép le magáról más szereplőket ábrázoló, teljesen élethű arcokat a Mission:Impossible franchise-ban.

A közösségi médiában jelenleg visszatérő téma a szinte ikerpárként kinéző Amerlia Hamlin modell és Gabbriette Bechtel énekesnő, akik tavaly latexruhás páros fotóikkal vadították a közönséget. És az ötletre sok olyan – főként fiatal nő – a vevő, aki valamilyen szépségkezelésre fizet be.

„A közösségi médiában, különösen a fiatal nők körében ismert jelenség a ’klónozás’... és ezt a szépség kardashianositásának nevezem”

– idézte az Evening Standard című lap Nadine Baggott szerkesztőt, aki az általa kreált kifejezéssel Kim Kardashian utánzására utalt.

Gabriette and Amelia Gray as evil twins for Sonora Boots by The Morelli Brothers. pic.twitter.com/LE5gtQ5BKV — rhi (@rhiharper) December 12, 2022

„Még Madonna is kipróbált egy Kardashian-típusú makeovert, vastagabb szemöldökkel, teltebb ajkakkal, kerekebb arccal” – mondta.

Mindenki akart Kardashian lenni

Sophie Shotter brit arcplasztikus, aki sebészi beavatkozás nélkül segít „megszépülni”, arról mesélt, hogy ügyfelei rendszeresen a Kardashian-nővéreket hozzák fel, amikor arról beszélnek, hogy milyen plasztikai beavatkozásról álmodnak.

„Kylie ajkait és az ő vagy Kim állát akarják kopírozni... és vannak olyan klinikák, amelyek az ő nevükkel hirdetnek beavatkozásokat” - nyilatkozta.

Khloe Kardashian and Madonna are starting to look like the same people https://t.co/g9AQhnq9rs pic.twitter.com/DDYBZORpGt — ???, ?'? ????????? (@lookatthiisss) August 25, 2023

Evolúciós minták és betegségek

Ahogy az angol mondás tartja, „az imitáció a hízelgés legőszintébb formája”. A tudósok azt is kutatják, hogy miért szeretnek egyesek másokat utánozni. Találtak is rá egy kifejezést: „limbikus szinkronitás”.

Őseinknek – a túlélés miatt – fontos volt hasonlítani a közösség tagjaira. Az evolúció ezt a testnyelv „tükrözésésében” őrizte meg, ami az empátia kifejezése. Az agyban erre a szerepre szakosodott, úgynevezett „tükörneuronok” vannak. Az emberek ösztönösen próbálják tükrözni azokat, akikkel közvetlenebb kapcsolatot akarnak kiépíteni, legyen az a mozdulatok utánzása, vagy az asztaltársaságon belüli kérdések, hogy ki, mit rendel.

Mások cselekedeteinek vagy gesztusainak utánzása természetes emberi viselkedés lehet, viszont ha ez túl gyakran és önkéntelenül történik, akkor echopraxiáról lehet szó, írja a Psych Central szakportál.

Az ilyen gyerekek például utánozhatják a tanáraikat (ami gondot okozhat az iskolában), vagy utánozhatják a tévéműsorok, rajzfilmek szereplőit és akár káros viselkedéseket is, mint például a rugdosás és ütések. Ez az állapot több súlyosabb mentális betegség – a skizofrénia, az autizmus és a Tourette-szindróma – kísérőjelensége is lehet.

Természetesen az idoljaikat másoló tinédzserek vagy fiatalok többségénél nem erről van szó.

És előfordul, amikor magának az illetőnek lesz belőle elege. A Gray-Gabriette párosból az előbbi például közölte követőivel a TikTok-on: „többé nem engedélyezettek” azok a kommentek, amelyekben Gabriette-tel való hasonlóságát boncolgatják.

amelia gray is so done with the gabriette comparisons?? pic.twitter.com/YEOuG6fIL4 — noah (@pradachurch) March 2, 2023

"Ti mindannyian egyéniségek vagytok"

Francesca Ogiermann-White, a Tatler életmódmagazin szépségápolás és plasztikai sebészeti tanácsadó szerkesztője szerint furcsa, amikor egy celeb egy másik imázsát akarja utánozni. A színészek és a modellek „arca az ő vagyonuk. Úgyhogy bizarr dolog, hogy úgy akarnak kinézni, mint a másik”. Viszont a szépségklinikák ügyfeleinél érthető, hogy egy-egy celebre utalnak, amikor átalakítást kérnek. „Ez olyan, mint amikor egy magazinból kitépett képpel megyünk a fodrászhoz” – mondja.

Viszont, amikor mindenki elkezdi másolni valakinek a szemöldökét, „akkor elkezdenek az emberek tucatmodellekké válni... de szerencsére a kezeléseknek is megvan a határa. Mert hiába a különböző kezelések, az arcszerkezetet már nehéz megváltoztatni” – teszi hozzá Sophie Shotter.

Az utánzóknak talán jobb lenne megbékélniük, sőt örülniük, hogy egyéniek. Ahogy a Monty Python-csoport ikonikus hőse, Brian az 1979-es Brian élete című filmben emlékezteti követőit:

„Ti mindannyian egyéniségek vagytok! Ti mindannyian különbözőek vagytok!”

Amire a tömeg egyhangúlag azt válaszolja: „Mi mindannyian egyéniségek vagyunk. Mi mindannyian különbözőek vagyunk”.

Kivéve egyet, aki közbevág: „Én nem!”

(A nyitóképen: Kim Kardashian örmény származású amerikai modell az Amerikai Divattervezők Tanácsa - CFDA - divatdíjainak átadási ünnepségén a New York-i Természettudományi Múzeumban 2023. november 6-án.)