Gázai alagutak: ezért készül a föld alatti harcra a világ minden komoly hadserege

Mint a Popular Mechanics nevű népszerű-tudományos magazin megemlíti, az amerikai hadsereg márciusban egy föld alatti hadgyakorlaton, a hangzatos nevű Exercise Warrior Shielden vett részt. A dél-koreai gyakorlóhelyszínen a katonák például a föld alatti komplexumokba való betörést gyakorolták. És ez nem egyedi eset volt, mert több más hadsereg is bevette forgatókönyvei közé a föld alatti hadszíntereket, amelyek az emberiség történetével egyidősek.

Az ősemberek is harcoltak már föld alatti menedékhelyekért, amelyek ismét fontossá váltak a világ nagyvárosaiban, Dél-Koreában, a Közel-Keleten. Egy további példa az ukrajnai Mariupol ostroma, ahol az Azovsztal gyárkomplexum föld alatti bugyraiba húzódtak vissza az ukrán védők – bár az oroszok végül kifüstölték őket.

Közben Gázában a Hamász a hírek szerint több mint 450 kilométer összhosszúságú alagútrendszert épített ki a parányi terület alatt.

"The average #Hamas tunnel is just two meters high and a meter wide, making entering, moving through, fighting in them extremely hard...In 2020, #Israel found a Hamas tunnel that descended 230 feet below the surface, the deepest found up to that point." https://t.co/0OG8SCrVv4