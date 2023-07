Romák járőröznek Szlovákiában – ötvenmillió euróért

Roma járőrök alkalmazásával szeretne javítani a közbiztonságon a romák által lakott településéken a szlovák kormány, melynek miniszterelnöke, Ódor Lajos közölte, hogy 50 millió euró uniós támogatást fordítanak a roma járőrszolgálat biztosítására. A marginalizált roma közösségek integrálására összesen 900 millió eurós uniós támogatás áll a szlovák kormány rendelkezésére.

A roma járőrözés működtetésének fő célja az életkörülmények javítása azokon a településeken, ahol jelentős roma közösség él, általában bizonyos fokig elszigetelten. „A cél a rendfenntartás, az élet és vagyon védelme, tájékoztató-megelőző tevékenység” – részletezte Szlovákia romaügyi kormánybiztosa. Ján Hero elmondta, komoly igény van a roma járőrözés fenntartására, mivel a közösségen belül a roma járőrök példaként jelennek meg, ez is rendkívül fontos tényező.

A pályázat keretében legalább két, legfeljebb tizenkét személy teljes munkaidős foglalkoztatására lehet pályázni, attól függően, hogy a településen hány lakosa van a roma közösségnek. A település vissza nem térítendő támogatást is kérhet a projekt megvalósításának egyéb költségeire, az alkalmazással kapcsolatos tételek 30 százalékáig. A pályázat feltételeit a korábbi projektek tapasztalataihoz és a helyi önkormányzatok igényeihez igazították. Bármelyik község jelentkezhet, ahol legalább 80 roma lakos él a 2019-es Roma Atlasz adatai alapján. A pályázaton a fejlettebb települések is részt vehetnek. Nyitott pályázatról van szó, folyamatosan lehet jelentkezni, amíg a keretösszeget ki nem merítik.

Marcel Šaňa, a kassai Luník IX lakótelep polgármestere arról számolt be, hogy a projekt bevált. „Miután bevezettük a lakótelepen, rohamosan javult a közbiztonság, ezt az állami rendőrség is igazolta. A roma járőrök például a gyerekek iskolába járását is felügyelték, és ezután javult a helyzet” – jelentette ki a jelentős számú roma közösséggel bíró kassai városrész polgármestere. Azt is hozzátette, nagyon jó, hogy a feltételeket úgy alakították át, hogy nemcsak települések, hanem városrészek is jelentkezhettek.

Ódor Lajos szlovák miniszterelnök véleménye szerint a megelőzés mindig hasznosabb, mint a megtorlás, és ezeknek a polgári járőrözéseknek köszönhetően komolyabb problémák és erőszak nélkül fenntartható a rend, mivel a rendőrség afféle meghosszabbított karjaként működnek.

Szlovákiának a marginalizált roma közösségek integrálására összesen 900 millió eurós uniós támogatás áll a rendelkezésére, a kormányzat szerint ezért is fontos, hogy megfelelően működjön a kormánybiztos hivatala, és szétoszthassa az összegeket. Roma járőrszolgálat eddig már 250 szlovákiai településen létezett, összességében 1400 személyt foglalkoztattak a projektek keretében, 93 százalékuk roma nemzetiségű volt.