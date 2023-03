Tiktoktalanít Csehország és Szlovákia is

Daniel Guspan, a szlovák parlament hivatalvezetője levélben értesítette a honatyákat, hogy blokkolják a TikTokot a törvényhozás összes irodájában, mert az alkalmazás a kiberbiztonság területén működő hatóságok figyelmeztetései alapján komoly kockázatot jelenthet a kiberbiztonság és a kiberkémkedés területén.

A hivatalvezető megtiltotta a parlamenti iroda összes dolgozójának, hogy tiltott alkalmazásokat telepítsen és használjon a parlamenti eszközökön. Tilos lesz az irodai hálózathoz VPN-en keresztül csatlakozni, illetve tilos lesz a hozzáférés a felhasználók eszközeiről vagy más olyan eszközről, amelyekre az alkalmazás telepítve van: webmailhez, e-mailhez, más alkalmazásokhoz vagy információs rendszerekhez. A munkatársak nem kommunikálhatnak az irodai számítógépes hálózatról tiltott alkalmazások szerverein vagy a tiltott alkalmazásokon keresztül. Tilos továbbá bármilyen módon megkerülni a biztonsági intézkedéseket.

Az intézkedés indoklása szerint a TikTok aránytalanul sok információt gyűjt azokról az eszközökről, amelyeken fut.

„A megszerzett információk felhasználhatók konkrét személyek elleni célzott kibertámadásra” – áll a képviselőknek írt levélben. Az irodavezető hozzátette, az alkalmazás visszaélhet a felhasználóktól szerzett adatokkal, és megtörténhet, hogy manipulál vagy zsarol egyeseket. Ami az alkalmazás parlamenti használatát illeti, az veszélyt jelenthet Szlovákia biztonságára vagy stratégiai érdekeire.

A kiber- és információs biztonságért felelős Cseh Kiber- és Információbiztonsági Nemzeti Hivatal már korábban biztonsági kockázatnak minősítette a TikTokot, és ugyancsak használatának mellőzését javasolta a cseh állami szerveknek és hivataloknak. A képviselőház vezetése a képviselőknek azt is javasolta, hogy a kínai tulajdonú alkalmazást töröljék személyes számítógépeikről és mobiltelefonjaikról is. „A képviselőház hivatala nagyon komolyan veszi a figyelmeztetést, ezért olyan műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosítottunk, amelyek ezentúl megakadályozzák a TikTok alkalmazás használatát a képviselőház információs rendszerében. A képviselőknek és asszisztenseiknek is javasoltuk az alkalmazás mellőzését” – jelentette ki Martin Plísek, a parlamenti alsóház kancellárja.

A parlament felsőháza, a szenátus a Cseh Kiber- és Információbiztonsági Nemzeti Hivatal figyelmeztetése alapján szintén arra szólította fel a szenátorokat és az alkalmazottakat, hogy hivatalos berendezéseiken ne használják ezt az alkalmazást. Mindkét parlamenti házban megteremtették a műszaki feltételeit annak, hogy az alkalmazás semmi módon ne legyen használható a hivatalos informatikai rendszerekben.

Andrej Babiš volt miniszterelnök, az ellenzéki ANO mozgalom vezetője viszont néhány napja a közösségi médiában bejelentette, hogy saját oldalt nyitott a TikTokon. Babiš azt mondta, hogy az alkalmazással egy külön számítógépen dolgozik, amelyet semmi másra nem használ.

Nyitókép: Unsplash