Kiderült, mi ihlette a világot a lábáról levevő Wednesday-táncot

Lisa Loring, az eredeti Wednesday, aki ötéves korában kezdte megformálni a horrorcsalád, az Addams family copfos kislányát, a hétvégén, 64 éves korában hunyt el.

A hírt barátja, Laurie Jacobson posztolta ki a Facebookra, azzal, hogy a viszonylag korai halálban szerepet játszott a dohányzás és a magas vérnyomás kiváltotta agyvérzés. Loringot három nap után kapcsolták le a lélegeztetőgépről. Viszont az első Wednesday legalább a családjával volt. Egyik lánya, Vanessa Foumberg azt mondta a Variety magazinnak, hogy Lisa „mindkét lánya fogta a kezét, amikor békésen elment”. Lisa Loring 2019-ben a New Jersey-i Parsippanyban (Bobby Bank/Getty Images)

A Loring szerepére és életére emlékező cikkekből kiderült, hogy az általa előadott tánc volt az, ami a manapság futó – és magyar vonatkozással is bíró – Netflix-sorozat virálisan terjedő táncának az alapja volt.

Lisa az első Addams-family sorozat második évadja 29. epizódjában adta elő a Drew nevű táncot, amire a családi komornyikot Lurchot tanította. Azzal hitegette a kissé kockafejű komor komornyikot, hogyha jó betanulja a rutint, akkor szerelme „menőnek és dögösnek” fogja tartani és ő lesz a „király”.

Ezek után

Wednesday és a nála jóval magasabb Lurch együtt lejtenek a zenére.

A most futó sorozat sztárja, Jenna Ortega nagy örületet okozott a saját Wednesday táncával és bevallotta, hogy nemcsak a 80-as évekbeli brit banda, a Siouxsie and the Banshees és a gót szubkultúra más követői ihlették meg, hanem maga Loring is.

Mint a Jimmy Fallon talkshowban elmondta: „Tisztelegtem Lisa Loring, az első Wednesday Addams előtt. Beletettem egy kicsit az ő eredeti shuffle-jéből, de sajnos kivágták. De azért benne van, én tudom, hogy hol.”

A TikTokon is elterjedt Ortega-féle tánc annyira ikonikus lett, hogy a decemberi, orosz műkorcsolya bajnokságon előadta azt a pekingi téli olimpián doppingolással vádolt sztár, Kamila Valijeva is. Ami azért is ellentmondásos, mert Valijeva az Ukrajna elleni orosz invázió miatt sem lehet ott nemzetközi tornákon.

Ez azonban nem akadályozta meg a Glamour magazint, hogy megjegyezze: jelmeze, sminkje és mozgása kísértetiesen hasonlított a tévésorozat táncához.

Közben a most elhunyt Lisa Loring gyerekkori tánca által ihletett Wednesday-mozgás gyorsított változatát több TikTok-felhasználó is lemásolta és még Lady Gaga is beállt a sorba.

A friss Tim Burton-sorozatnak van egy-két magyar vonatkozása is. Az első, az az egyelőre pletykának számító hír, hogy a stáb Romániából Magyarországra viheti át a forgatást. A másik Váradi Karina, aki néhány percig a kislány Wednesdayt alakítja a magyar piacon rekordnézettségű sorozatban.

Nyitókép: Amy Sussman/Getty Images