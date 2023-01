Leáldozott Armageddon-tábornoknak, mit hoz az orosz katonai vezetőváltás?

A szúrós tekintetű és kopasz Szergej Szurovikin „Armageddon-tábornokként” híresült el a szíriai hadszíntéren tanúsított kíméletlen hozzáállása miatt. Amikor októberben megkapta a feladatot, Moszkva nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy megállítja az ukrán ellentámadást. Még azt is „lenyelték” tőle, hogy a politikusokkal és a nacionalista bloggerekkel szembemenve rávette Vlagyimir Putyin elnököt az invázió kezdetén elfoglalt Herszon kiürítésére.

Szurovikin menesztését, pontosabban Valerij Geraszimov tábornok, az orosz vezérkari főnök kinevezését az ukrajnai orosz erők élére, Szergej Sojgu védelmi miniszter jelentette be. „Armageddonon” az sem segített, hogy az orosz média állítja, orosz kézre került a donbászi Szoledar városa. Ami nem csoda: a Wagner-zsoldoshadsereget alapító Jevgenyij Prigozsin szerint az állítólagos siker kizárólag az ő emberei és nem az orosz hadsereg érdeme. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor gúnyolódva kommentálta az orosz állítást Szoledar elfoglalásáról, hozzátéve, hogy a harc folytatódik.

Figyelemre méltó, hogy szerda este Vlagyimir Putyin – Prigozsinnal szemben – nem említette Szoledar városát, sőt, azt mondta, hogy „nehéz a helyzet” az „új”, értsd Ukrajnától elcsatolt területeken.

Prigozsinról viszont úgy tartják, hogy ő és Ramzan Kadirov csecsen vezető is Szurovikin táborába tartozik, és elemzők szerint „Armageddon” lefokozása – most az új hadvezér helyettese lesz – a keményvonalasokat ért csapás. Emellett a Kadirov és Prigozsin által a pozíciójából kifúrt Alexander Lapin tábornokot is előléptették, az orosz szárazföldi erők vezérkari főnökévé kinevezve.

„Ez egy fájdalmas orra koppintás Kadirovnak és Prigozsinnak”

– vélekedett Dmitrij Oreskin orosz politikai elemző, a Litvániából kitiltott és immár Hollandiából sugárzó ellenzéki orosz Dozsgy tévének.

Igor Girkin nacionalista blogger, aki egy ideig az úgynevezett Donyecki Népköztársaság védelmi minisztere is volt, sajnálkozását fejezte ki: „Nem tartom Szurovikint stratégiai vagy taktikai géniusznak, de egy olyan emberről van szó, akinek legalább valamilyen harci tapasztalata van, és nem egy totális bolond... biztos, hogy Geraszimov tábornok döntései megfelelnek majd a mentális szintjének, ami nagyon alacsony” – nyilatkozta az orosz médiának.

Az Independent című brit lap idézte Rácz Andrást, a német Külpolitikai Tanács szakértőjét: „Szerintem Geraszimov kevés operatív lépést tesz majd, inkább helyettesei, így Szurovikin lépéseit fogja koordinálni. Utóbbi folytatja az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat”. Szerinte a lépéssel Kadirovnak és Prigozsinnak is üzenhettek Moszkvából, mert „erőik elég nagy autonómiával léptek fel eddig”. Azaz, a cél a két befolyásos férfi hatalmának megtörése lehet.

Más elemzők viszont Geraszimovot „stratégiai gondolkodónak” nevezték. A brit médiában gyakran megszólaltatott Oroszország-szakértő, Mark Galeotti szerint kinevezése arra utalhat, hogy

tavasszal újabb orosz offenzíva várható,

és erre most képeznek ki 150 ezer frissen besorozott katonát.

Nyitókép: MTI/EPA/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata