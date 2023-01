Csak felnőtteknek való videón, ahogy Wagner zsoldosokat csalnak tőrbe az ukránok

Az ukrán fegyveresek, a videó szerint határőrök, a levegőből megtaláltak egy Wagner osztagot valahol Szoledar környékén.

Azt írják, hogy amikor a zsoldosok közeledtek az ukrán állásokhoz, már géppuskatűz fogadta őket. A végén még tűzcsapást is kértek rájuk.

Aerial reconnaissance of border guards found the enemy. When the mercenaries approached the Ukrainian positions they were already met with machine-gun fire.The meeting ended with an accurate artillery strike. pic.twitter.com/Yedyo8aD8I — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2023