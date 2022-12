Megtörtént a nagy német–szlovák harckocsi-cserebere

A Németországból ékezett 15 harckocsival Szlovákia eleget tesz a NATO-szabványoknak – jelentette be Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter, miután Pozsonyban fogadta német kollégáját, Christine Lambrechtet. A két ország közti megegyezés szerint a jövő évig mind a 15 tank Szlovákiában marad. Addigra kiképezik a megfelelő számú katonát is. Naď megerősítette, hogy fokozatosan az összes harcjárművet felszerelik a titkos katonai kommunikációhoz szükséges berendezéssel, amely kompatibilis lesz a hadsereg rendszereivel. A német miniszter elismerően szólt a kölcsönös együttműködésről. Kiemelte, hogy Szlovákia rövid időn belül szovjet fegyvereket küld Ukrajnának, olyanokat, amelyeket az ukránok jól ismernek.

„Nemcsak az ukrán fegyveres erőket segítettük az orosz agresszióval szemben a szabadságért és a demokráciáért folytatott igazságos harcukban, hanem fejlesztettük a szlovák fegyveres erőket is” – fogalmazott a szlovák védelmi miniszter, és hozzátette, jó hír Szlovákia számára, hogy Leopard harcjárművek érkeznek az országba. A tárcavezető közölte, a cél a nehézgépesített dandár felállítása, a meglevő 30 darab T-72-es harckocsi még nem volt elegendő a teljes harckocsizászlóaljhoz. „Tisztában vagyunk azzal, hogy sem a T-72-es, sem a Leopard nem a legkorszerűbb harcjármű, de a közeljövőben nem tervezzük újabbak beszerzését” – tette hozzá Jaroslav Naď. Christine Lambrecht német védelmi miniszter jelképesen átadja a Leopard 2A4 kulcsát szlovák kollégájának, Jaroslav Nadnak. Kay Nietfeld/picture alliance/Getty Images

A harckocsik mellett újabb légvédelmi rendszer is érkezik Szlovákiába Németországból, mégpedig a keleti országrész megerősítésére. Christine Lambrecht elmondta, a Mantis rendszer a sérült ukrán berendezések javítását végző nagymihályi központ védelmét szolgálja. Hangsúlyozta, nagyon fontos a régióban élő és a központban dolgozó emberek védelme. Mindkét tárcavezető megerősítette, hogy a két német Patriot légvédelmi rendszer legalább 2023 végéig Szlovákiában marad. „Megállapodtunk, hogy ha például karbantartás miatt ki kell vonnia a német félnek ezeket a rendszereket, akkor vagy egy másik szövetséges országból érkeznek a Patriot rendszerrel azonos vagy azzal kompatibilis berendezések, vagy a német féllel közösen keresünk megoldást, esetleg valamilyen más rendszer váltja fel a Patriotot” – tájékoztatott Jaroslav Naď.

Ő is és német kollégája is kiemelte Szlovákia és Németország együttműködésének fontosságát. A szlovák miniszter nagyra értékelte, hogy Németország Leopard harcjárműveket szállított az Ukrajnának adományozott gyalogsági járművek pótlására, továbbá a Zuzana 2 önjáró lövegek megrendelését is, amelyeket Németország Dániával és Norvégiával közösen szerez be Ukrajna számára. Megjegyezte, Szlovákia csatlakozott ahhoz a német kezdeményezéshez, hogy közösen találjanak megoldást a légvédelem garantálására.

Nyitókép: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images