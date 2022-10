Liz Truss végórái? – A brit konzervatívok megint lefejeznék magukat

Nem egészen három nappal azután, hogy Liz Truss kirúgta pénzügyminiszterét és hátraarcot hirdetett radikális adócsomagjában, a brit kormányfő új pénzügyminisztere tovább puhította programját. Közben egyre több párttársa követeli Truss lemondását.

A pénzügyi stabilitására eddig oly büszke Nagy-Britanniát most már Görögországgal és Olaszországgal kezdik egy lapon emlegetni. Mindez pedig olyan haragot szült nemcsak a választók, de a konzervatív kormány elméletileg lojális parlamenti képviselői között is, hogy

egyre többen követelik – még nyilvánosan is – Lizz Truss menesztését.

Azt, hogy pontosan hány konzervatív képviselő akarja saját pártvezére eltávolítását, nehéz megmondani, mert az erről szóló levelek nem nyilvánosak. Egyes brit lapok azonban tudni vélik, hogy már több mint százan küldtek ilyen levelet a parlamenti frakción belül befolyásos 1922-es bizottságnak.

Valójában csak a bizottság vezetője tudja, hogy hányan írtak ilyen levelet, de az „I” című lap azt állítja, hogy már több, mint százan. Ami tény: a médiában egyre-másra nyilatkoznak befolyásos konzervatív képviselők és volt miniszter párttagok, és nagy többségük Truss fejét követeli.

A Telegraph című lap riporterének továbbították egy konzervatív képviselői csoport WhatsApp-csoportjának üzenetét: „Rishi Sunak kormányfő, Jeremy Hunt pénzügyminiszter, Penny Mordaunt külügyminiszter. Lezsírozva.” Hunt az újdonsült pénzügyminiszter, Sunak volt fő- és Mordaunt Truss egy másik ellenfele a vezetőválasztáson.

Jeremy Hunt épp első teljes munkanapján, hétfőn tépte szét a Truss-program további ígéreteit: például a személyi jövedelemadó csökkentést és lerövidítette a rezsibefagyasztás időszakát.

„Visszafordítjuk szinte az összes adócsökkentést, amely még nem került a parlament elé”

– közölte. Előtte azért udvariasan azt mondta: még mindig a kormányfő a főnök. De, ahogy a Telegraph fogalmazott: péntektől úgy folyt át a hatalom a Downing street 10-ből a 11-be, azaz a miniszterelnöktől a pénzügy tárca fejéhez, mint a víz.

Mindez belső puccsal ér fel

– fejti ki a Telegraph.

Truss épphogy egy hónapja van hatalmon úgy, hogy megnyerte a konzervatív táboron belüli felháborodás és „bizalmatlansági levelek” nyomán lemondó Boris Johnson helyére kiírt vezetőválasztást. Most úgy tűnik, a brit politikából ismerős haláltánc következik, ami körülbelül így néz ki. „Nem, nem”, tagadás, tagadás, ellenállás, lemondás.

Az ok: mindenki próbálja a bőrét menteni. A briteknél csak egyéni válaszkerületben lehet parlamenti mandátumot nyerni. És a Truss-féle, költségvetési pénzek által fedezetlen és államadósságból finanszírozott adócsökkentő csomag kavarta pénzpiaci viharban most már őellene fordultak a posztjukat féltő konzervatív képviselők.

A kormányfő hétfő délután ki sem állt a parlament elé a miniszterelnöki kérdések órájában, helyét a korábban említett Penny Mordaunt vette át, aki most parlamenti frakcióelnök. Minderre Keir Starmer, a munkáspárti ellenzék vezére meg is jegyezte: a miniszterelnök bujkál, a saját árnyékától is fél.

