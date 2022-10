Áramszünetek is lehetnek: nagy veszélyben a brit gázellátás

Komoly veszélyben télen a brit gázellátás – erre figyelmeztetett a szigetország energia-felügyelőszerve, miközben már az is kérdés: lesznek-e áramszünetek?

Az ezredforduló előtt 22 évvel volt Nagy-Britanniában a híres „elégedetlenség tele”. Akkor is masszív infláció volt és a béremelést követelő dolgozók egyre-másra sztrájkoltak. A tetejébe még hatalmas mennyiségű hó is esett. Az idén még nem tudni, hogyan alakul az időjárás, de úgy tűnik elégedetlenség most is lehet a potenciális ellátási gondok miatt.

Az Ofgem, a brit energetikai felügyelőszervezet szerint

„jelentős a veszély”, hogy a most következő télen gázhiány lép fel.

Az információ a szervezet által még a múlt héten küldött levélben volt olvasható, amelynek tartalmát először a The Times című lap szellőztette meg. „Vészhelyzeti ellátási intézkedéseket” említenek, amelyek célja az lesz, hogy tartalékolják a gázkészleteket az európai gázellátást megakasztó ukrajnai háború nyomán.

Gázellátási vészhelyzetet akkor lehet kihirdetni, amikor a szolgáltatók nem képesek megbízhatóan ellátni az otthonokat és vállalkozásokat. Ha előáll egy ilyen helyzet, akkor először a nagy, ipari fogyasztókat kérhetik meg, hogy ideiglenesen ne használjanak gázt – magyarázta a lehetőséget a Sky News. Egy ilyen lépés célja az, hogy az otthonok számára a lehető legtovább stabil maradjon a földgáz- és a földgáz felhasználásával generált áramszolgáltatás.

A kormány által okozott pénzpiaci vihar mellett a britek számára némi megnyugvást jelentett a szintén Liz Truss kabinetje által bevezetett rezsiársapka, amely egyszerre védi a családokat és a vállalkozásokat, de amit végső soron az adófizetők állnak.

Az Ofgem az orosz gázszállítások megszakításával indokolva közölte azt, hogy az „idei tél nehezebb lehet, mint az elmúlt”.

Nagy-Britannia csak minimális mértékben importált gázt Oroszországból, viszont

az európai országokhoz képest csak nagyon alacsony mennyiséget képes tartalékolni,

és eddig Európából hozta be a gázt, a hazai termelés, a norvég gáz és az LNG-import mellett.

Az alacsony kitettség ellenére a britek „minden lehetőségre” fel akarnak készülni és ezért alkotnak meg vészhelyzeti rendelkezéseket. A szabályozó szerv pár nappal az előtt adta ezt hírül, hogy az elektromos hálózatért felelős National Grid kiadta volt téli áramellátási prognózisát. A szervezet még július végén azt mondta: szűkös lehet az ellátás, de nem lesz áramszünet.

Ami sebezhetővé teszi a briteket:

az elektromos hálózat a gázból termelt áramra hagyatkozik a csúcsfogyasztás idején jelentkező igény kielégítéséhez,

de gondot okozhat a további áremelkedés és a gázellátásban történő fennakadások.

Nagy-Britannián kívül, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) „példátlan kockázatokra” figyelmeztetett, elhúzódó hideg és a miatta előálló ellátási gondok esetére. Az ügynökség szerint ha Moszkva teljesen elzárja a gázcsapot, akkor az EU-országoknak 13 százalékkal kell csökkenteniük fogyasztásukat.

