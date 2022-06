Visszavesz az ukrán menekülteknek nyújtott kedvezményekből Szlovákia

A módosított kormányrendelet értelmében július 1-jétől az Ukrajnából Szlovákiába érkezett menekültek elszállásolása után áfával együtt 22 euró hozzájárulást fizetnek éjszakánként egy felnőtt, és 11 eurót egy 15 év alatti gyermek után. A juttatás összegét a július 1. és szeptember 30. közötti időszakra emelik, visszamenőleg nem. Februártól júniusig a támogatás összege ennek csupán harmada volt.

Andrej Doležal szlovák közlekedési miniszter azt mondta, mivel nyáron nagyobb az érdeklődés a szállodák iránt, a menekültek elszállásolása után járó támogatást is úgy állapította meg a tárca, hogy az motiváló legyen a szállodák és panziók működtetői számára, és továbbra is segítséget nyújtsanak a menekülteknek. A szállásadóknak korábban minden hónapra külön kellett kérvényezni a támogatást. E téren is változás áll be, mert júliusra, augusztusra és szeptemberre egy összevont kérvényt kell benyújtani idén októberben.

Az ukrajnai menekültek ingyenes utazása azonban korlátozódik július 1-jétől. Ingyenes utazásra jogosultak azok a személyek, akik fel tudják mutatni a határátlépés után kiállított, ukrán nyelvű, piros bélyegzővel ellátott Slovak Help dokumentumot vagy az ideiglenes menekültstátuszt igazoló okmányt. Ezekkel az iratokkal elsejétől csak a kiállításuk napján és az azt követő négy napban utazhatnak ingyen a vonatokon és a helyközi buszokon a menekültek.

Az ingyenjeggyel a Szlovák Vasúttársaság vonatain, a másodosztályú kocsikban lehet utazni, de az utasok nem jogosultak ingyenes helyjegyre vagy hálókocsira. A megfelelő okmányokkal a helyközi buszokon is ingyen utazhatnak a menekültek, kivéve az iskolai járatokat. Az ideiglenes menedékjogot igazoló okmány első változatával a kiállítás napjától számított 60 napig továbbra is ingyenesen lehet munkába utazni. Ehhez be kell mutatni a munkáltató által kiállított igazolást, valamint a tartózkodási helyükről szóló dokumentumot.

„Bár bevezettünk bizonyos korlátozásokat, továbbra is igaz, hogy szívesen segítünk mindenkinek, aki a háború elől menekül” – áll a közlekedési tárca által kiadott közleményben. Az ukrajnai háború február 24-i kitörése óta 562 ezer menekült érkezett Szlovákiába. Március 1-je óta 83 661 személy kapott ideiglenes menedéket. A háború kitörése óta 310 ezer személy lépte át a határt Szlovákiából Ukrajna felé.

