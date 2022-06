Újabb szlovák ajánlat Zuzana Čaputová ukrajnai látogatásán

„Szlovákia alapvető érdeke, hogy béke legyen Ukrajnában” – mondta Zuzana Čaputová köztársasági elnök, miután visszatért ukrajnai látogatásáról. Az államfő a háború február 24-i kirobbanása óta már másodszor látogatott el Ukrajnába, ismételten azzal a céllal, hogy támogatásáról biztosítsa az agresszióval szemben védekező országot. A szlovák államfő az együttműködés és a segítségnyújtás megerősítéséről tárgyalt az ország vezető tisztségviselőivel, és beszédet mondott az ukrán parlamentben.

„Ha Oroszország nem áll meg Ukrajnánál, akkor semmi sem fogja megállítani. Ezért kell segítenünk Ukrajnának, hogy megvédhesse magát” – mondta a szlovák államfő, aki élete egyik legérzelemtelibb napjának nevezte a keddi látogatást. „Nagy szenvedést és nagy fájdalmat láttam. Ellátogattunk Kijev külvárosaiba, sok lebombázott épületet láttunk. Egyértelmű, hogy nem eltévedt rakéták zuhantak le, hanem célzott orosz pusztítás volt” – hangsúlyozta Zuzana Čaputová. Az ukrajnai népirtás kifejezés használatával kapcsolatban óvatosan fogalmazott. Azt mondta, a bíróság dolga dönteni ennek a kifejezésnek a használatáról, de hozzátette, hogy minden jel, amit Ukrajnában láttak, arra utal, mintha valóban népirtás történne ott.

Az államfő látogatása során megbeszélést folytatott Ruszlan Sztefanyukkal, az ukrán parlament elnökével, Volodimir Zelenszkij elnökkel és Denisz Smihal miniszterelnökkel is. Az árukivitel bővítéséhez nyújtott segítség, valamint a gabona- és üzemanyag-beszerzésről szóló egyeztetés mellett újabb hadifelszerelés küldéséről is tárgyaltak a felek. A köztársasági elnök megerősítette, hogy hamarosan szlovák gyártmányú Zuzana tarackágyúkat szállíthatnak Ukrajnának. „Kereskedelmi szerződés jött létre Ukrajna és egy szlovákiai vállalat között. Hétfőn egyeztettek és végezték el az utolsó simításokat” – közölte az államfő. A szerdai pozsonyi kormányülésre hivatkozva utalt arra is, hogy Szlovákia további hadi segélyt nyújthat a háború dúlta országnak.

A Heger-kabinet ülésén ugyanis döntés született arról, hogy Szlovákia pontosan 21,6 millió euró értékben adományoz hadianyagot Ukrajnának. Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter viszont nem részletezte, pontosan mit tartalmaz majd a szállítmány. „Olyan megegyezés született a NATO-n belül, amely szerint nem fogunk Putyinnak listát adni arról, mit szállítunk Ukrajnába. Pontosan azokról a dolgokról van szó, amelyekre az országnak szüksége van” – emelte ki a miniszter. A tárcavezető is megerősítette, hogy Szlovákia és Ukrajna tárgyalásokat folytat a Zuzana nevű tarackok beszerzéséről szóló szerződésről. Az ágyúk eredetileg a szlovák hadsereg számára készültek, de a jelenlegi helyzetben Ukrajnának szánják őket. A szlovák védelmi miniszter hozzátette, nem zárják ki annak a lehetőségét sem, hogy a jövőben még ennél is több hadianyaggal támogatják az országot.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko