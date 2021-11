Minden rendőrre szükség lesz az óvintézkedések betartatásához Szlovákiában

A szlovák rendőrség fokozottan ellenőrzi a lockdownnal és a kijárási korlátozásokkal összefüggésben hozott intézkedések betartását. A kormány ugyanakkor nem fog és nem is tud minden sarokra állítani egy rendőrt, ezért felelősségteljes hozzáállásra szólítja fel az embereket. Ennek ellenére újabb és újabb olyan esetekről hallani északi szomszédunknál, amikor az oltást elutasítók agresszíven és gorombán viselkednek például orvosokkal vagy a betegeket ápoló nővérekkel szemben. A rendőrség ígéri, mindent megtesz a nyugalom megőrzésének érdekében, és a lehető legtöbb rendőrt küldi ki a terepre.

A rendőri felügyeletre valóban nagy szüksége van néhány kórháznak. Jakub Honžík, a pozsonyi Antolská utcai kórház aneszteziológiai osztályának főorvosa arról számolt be, hogy őt is és kollégáit is több alkalommal érte már inzultus a munkahelyén az oltásellenes személyek részéről.

„Most hirtelen itt vannak a korlátozások, az emberek betegek, sokan meghalnak, értem, hogy dühösek, de mégsem lehet, hogy rajtunk töltsék ki a mérgüket,

hiszen mi éppen segíteni akarunk nekik. Itt vannak a gyermekes nővéreink, akik húzzák a műszakokat, majd valaki azt állítja róluk, hogy gyilkosok? Ami itt van, az egyszerűen extrém” – számolt be a kórházban uralkodó helyzetről a főorvos.

A rendőrség naponta segíti az egészségügyi dolgozók és az oltást végző csoportok munkáját. Igor Matovič pénzügyminiszter az ellenőrzésekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy kevés a rendőr, és más tevékenység teljesítésénél is szükséges lenne a jelenlétük. Például a munkahelyi, illetve az iskolai óvintézkedések betartatásánál. Ugyanakkor tudja, hogy ez kivitelezhetetlen.

„Az iskolában a tanáron múlik, az arcmaszkot, a resziprátort fel kell venni az osztályteremben. A második probléma a munkahelyek. Ott sem várhatjuk el, hogy jön a rendőr, és ellenőrizni fogja az embereket, hogy viselkednek az öltözőben vagy a munkaterületen. A harmadik pont a családok. A családi összejövetelek, ünnepségek” – magyarázta Igor Matovič.

A fokozott rendőri jelenlét az aktuális óvintézkedések betartatása miatt indokolt. Mindenekelőtt a maszkviselést, a karanténkötelezettséget, az üzletek zárva tartását és a kijárási kötelezettség betartását fogják ellenőrizni a rendőrök.

„Az ellenőrzések során azokon a helyeken lesz több a rendőr, ahol sokan megfordulnak. Elsősorban azoknál az üzleteknél lehet számítani ellenőrzésre, melyek a lockdown alatt is nyitva tartanak, de a főbb útvonalakon, az autópályákon, valamint is az első- és másodrendű utakon is gyakori lesz az ellenőrzés” – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Denisa Bárdyová hozzátette, az év elejétől 67 ezer szabálysértést jegyeztek fel. 20 ezer esetben a maszkviselés betartására figyelmeztették az embereket, 47 ezer esetben a kijárási tilalom megszegése volt a rendőri intézkedés tárgya. 50 ezer esetben bírságot is kénytelenek voltak kiszabni.

Nyitókép: MTI/AP/TASR/Pavel Neubauer