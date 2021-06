London ellentmondásos lépéssel próbálja magánál tartani az Eb-döntőt

Budapest számára égből pottyant ajándék lenne, ha Londonból a Puskás Arénába vinnék át a Eb-döntőt. A lehetőséget pénteken a londoni The Times szellőztette meg, ami után masszív spekuláció indult be.

A kontinensviadal rendezője, az UEFA közölte: tárgyalásokba kezdett a brit kormánnyal, miután világossá vált, hogy elhalasztják a Covid-19 korlátozások június 21-re tervezett totális feloldását a szigetországban.

Mivel a jelenlegi brit beutazási szabályok szerint egész Európa a „sárga” listán van,

a belépőknek 10 napra karanténba kell vonulniuk és két Covid-teszten is át kell esniük.

Ez az, ami nem tetszik az UEFA-nak és ezért tárgyal Londonnal. A britek azonban nem mondanának le könnyen a döntőről: a The Times szerint körülbelül 2500 VIP-vendéget, köztük szponzorokat, UEFA- és FIFA-illetékeseket, politikusokat és másokat engednének be, és esetükben eltekintenének a karanténtól.

Ez további fertőzésveszéllyel jár, a brit közvéleményt pedig feldühítené a kivételezés.

A The Times mellett az Express című lap is úgy állította be, mintha a VIP-vendégek beengedése lenne az ára annak, hogy Budapest ne vehesse el a döntőt Londontól. Magyarországra szabadon be lehet majd utazni a schengeni övezetből és a meccseket telt házas nézőtér előtt játszhatják – jegyezték meg a brit újságok.

Az eredeti tervek szerint a londoni Wembley lenne a július 6-i és 7-i elődöntők és a július 11-i döntő házigazdája is.

Az UEFA pénteken közleményt adott ki, amely szerint „mindig van alternatív terv, de reméli, hogy a zárómeccseket Londonban tudják megrendezni”. A most folyó tárgyalásokon

felmerült, hogy az Angliába érkező külföldi drukkereket „buborékban” tartanák és szigorú tesztelésnek vetnék alá.

A szurkolók a kijelölt közlekedési eszközökön jutnának el a stadionba és csak a kijelölt helyeken tartózkodhatnának és 24 órán belül távoznának.

Szemben Budapesttel, a Wembley-ben érvényben vannak a távolságtartási szabályok – ezért például a pénteki, este 9 órakor kezdődő angol–skót meccsre is csak az ülőhelyek egynegyedét szabadították fel, míg az elődöntők és a döntő esetében a nézőtér felét töltenék csak meg.

A Wembleynek segíthet, ha a brit kormány tényleg meglépi azt, amit csütörtökön szellőztettek meg a lapok: hogy a mindkét Covid-vakcinaadagot megkapott utazókat július elejétől már karantén nélkül engednék be. A héten azonban még nem volt világos, hogy ez mindenkire vagy csak a hazatérő britekre lenne érvényes.

A szigetországban közben a gyorsan terjedő indiai vagy más néven delta vírusvariáns miatt egy hét alatt 34 százalékkal ugrott meg az új koronavírus-fertőzések száma, és meghaladta a napi 11 ezret.

MTI/EPA/Neil Hall