Vodkával is kereskedett az új szlovák kormányfő

A szlovák kormány átalakítása annak a kormányválságnak a következménye, amely az orosz Szputnyik-vakcina vásárlása után tört ki. A koalíción belül már régóta eszkalálódott a feszültség. Az SaS és a Za ľudí pártok a kormány átalakítását és a miniszterelnök lemondását szorgalmazták. Igor Matovič vasárnap jelentette be, hogy a koalíciós válság megoldása érdekében helyet cserél Eduard Heger pénzügyminiszterrel.

Eduard Heger kedden tárgyalt Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel, és tájékoztatta az új kormány összetételéről, amely 91 parlamenti képviselő támogatását élvezné, vagyis alkotmányos többsége lenne. Heger köszönetet mondott Igor Matovičnak a kormányfőként végzett munkájáért. A lemondását olyan gesztusként értékelte, amely békét és reményt ad Szlovákiának, és amelynek köszönhetően lecsillapodtak a kedélyek a koalíción belül is. „Eddig is összetartottunk, bízom benne, hogy Szlovákia érdekében ilyen szellemben folytatjuk” – mondta az újonnan megbízott miniszterelnök, aki nagyon gyorsan felért politikai karrierje csúcsára.

Eduard Heger 45 éves, Pozsonyban született és a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott. Az egyetem alatt és közvetlenül utána is egy kisebb étterem irányításával foglalkozott, de egy vízvezetékeket forgalmazó vállalat igazgatójának is az asszisztense volt. Később a bankszektorban dolgozott, majd 2001 és 2005 között egy amerikai tanácsadó cégen keresztül a szlovák védelmi minisztérium megbízását teljesítette. A vállalkozói karrierjének legnagyobb részében, 2007 és 2016 között egy olyan vállalatnál dolgozott, amely

prémiumkategóriás, Szlovákiában gyártott vodkát szállított az Egyesült Államokba.

2016-ban lépett politikai pályára, öt évvel ezelőtt az OĽaNO listáján indult, és szerzett mandátumot. A parlamentbe 15 ezer szavazattal jutott be, amit minden bizonnyal az OĽaNO konzervatív-keresztény választóitól gyűjtött be. Nem véletlenül, hiszen életében nagy szerepe van a vallásnak. Saját bevallása szerint édesapja halála után vált hívő katolikussá, és lett tagja a Szent Márton-dóm Közösségnek. Ma is a gyülekezet aktív tagja.

A politikában a tevékeny politikusok közé tartozott, elsősorban a pénzügyi és a költségvetési kérdésekben. A tavalyi parlamenti választásokon már közel 63 ezer preferenciaszavazatot kapott, mellyel a 142. helyről a 8. helyre küzdötte fel magát. Képviselői posztját azonban átadta, hiszen Igor Matovič kormányában a pénzügyminisztériumot vezette.

