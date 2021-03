Minden szlovák koalíciós párt kapott is és veszített is valamit

A szlovák kormányválság a Szputnyik V vakcina múlt heti megvásárlása után robbant ki, ám bő egy hét elteltével megszületett a megállapodás: együtt folytatja tovább az OĽaNO, az SaS, a Sme rodina és a Za ľudí alkotta négyes kormánykoalíció. Az SaS elnökének, Richard Sulíknak meggyőződése, hogy észszerű egyezség született, melynek van értelme, és amely hozzásegít a koalíción belüli viszonyok normalizálásához.

„A megállapodás tartalmazza a jó kormányzásról szóló memorandumot, amelynek betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy az SaS folytassa a koalícióban. Richard Sulík bízik benne, hogy Igor Matovičcsal megtalálták a közös utat ahhoz, hogy kijöjjenek egymással, kommunikáljanak és betartsák a megállapodásokat” – fogalmaz az SaS közleménye, azzal kiegészítve, hogy Richard Sulík nem fog reagálni a múltban őt ért támadásokra a kormányfő részéről, az embereknek ugyanis nyugalomra és segítségre van szükségük.

Boris Kollár házelnök is megerősítette, hogy véget ért a kormányválság, a négy koalíciós párt folytatja a közös kormányzást. A Sme rodina elnöke az Expres Rádiónak elmondta, minden koalíciós partner kapott is és veszített is valamit.

A házelnök a rádióinterjúban még nem bocsátkozott részletekbe a személyi kérdéseket illetően, de Igor Matovič kormányfő és pártja, az OĽaNO vezető politikusai nem sokkal később kamerák elé álltak, és bejelentették, hogy Marek Krajčí egészségügyi miniszter távozik a tárca éléről.

A leköszönő tárcavezető közölte,

a két kisebb koalíciós partner ahhoz a feltételhez kötötte kormányban maradását, hogy ő lemond.

Hozzátette, nem akar ez elé akadályokat gördíteni, nem ragaszkodik a székéhez.

Igor Matovič miniszterelnök méltatta és megköszönte Marek Krajčí munkáját. Hozzátette: a koalíció rendkívül közel állt a széteséshez. A kormányfő abszurdnak nevezte Krajčí lemondását. Szerinte a miniszter sokszor magára maradt abban a harcban, amit az emberek életéért és egészségéért vívott. Azt egyelőre nem árulta el, hogy ki veszi át a helyét a tárca élén, de felhívta a figyelmet arra, hogy Krajčí távozása nem egyik napról a másikra fog megtörténni.

„Fokozatos lesz a lemondás. Szeretném, ha az új miniszter ebben a Szlovákia számára egészségügyi szempontból nehéz időszakban néhány hétig még közösen együtt dolgozna a távozó miniszterrel, hogy a hivatal átadásának folyamata semmiképp ne akadályozza az egészségért és az életek megőrzéséért folytatott küzdelmet” – mondta a miniszterelnök.

Peter Pellegrini exkormányfő szerint az egész lemondás csak egy politikai színjáték.

A Hlas nevű párt vezetője a bejelentésre úgy reagált, szó sincs őszinte önreflexióról a miniszter részéről, aki totális kudarcot vallott, ő csak egy politikai áldozat, hogy együtt maradjon a kormánykoalíció, amely már régen elvesztette az emberek bizalmát.

