Boris Johnson nem akarja letiltani a brit karácsonyt

Nagy-Britannia a Covid-19 által legsúlyosabban érintett országok listáján a hatodik helyen áll és kedden felmerült, hogy visszavonhatják vagy korlátozhatják azt az ötnapos “amnesztiát”, amelynek során december 23-ától három különböző háztartás tagjai találkozhatnak egy fedél alatt.

A karácsony kapcsán a kormány inkább csak ajánlást fogalmaz meg, és ehhez először egy alacsonyabb rangú minisztert, a lakhatási ügyekkel foglalkozó Robert Jenricket tolta a nyilvánosság elé.

Ő azt vetette fel, hogy legyen a "húsvét az új karácsony". Mint a Sky News csatornának kifejtette, az emberek döntsék el, mennyire fontos nekik karácsony idején összehozni a családot. Lehet úgy is csinálni, hogy most csak szerényebb lesz az ünneplés és majd találkozunk tavasszal, húsvétkor - mondta.

“Nem a kormány dolga megmondani a népnek, hogy pontosan hogyan is kezelje a helyzetet”

- fejtegette egy másik interjúban.

Londonban különösen rosszra fordult a helyzet azóta, hogy két hete feloldották az angliai karantént. Ezért szerdától már a hármas készültségi sávba sorolták át a fővárost. Ennek a leginkább kézzelfogható eredménye az, hogy bezártak a pubok és az éttermek, ahová ilyen-olyan módon eddig be lehetett ülni.

Kedd este emiatt talán az év legnagyobb bulijától volt hangos a főváros - a partizók megrohanták a pubokat, amelyek közül néhány 99 pennyre szállította le egy pint sör árát. Mindeközben a londoni Sohóban az éjszakába nyúlóan buliztak tömegek az utcákon.

Boris Johnson miniszterelnök nem akarja, hogy úgy vonuljon be a köztudatba, mint az a kormányfő, aki letiltotta a karácsonyt. Emellett ideológiai alapon sem szíveli az úgynevezett "bábáskodó államot", azaz a biztonsági, egészségügyi és más témákban való - szerinte - túlzott szabályozást.

Mint a Reuters megjegyzi:

a briteknél utoljára a XVI. században, II. Károly király lefejezése után az Oliver Cromwell vezette kérészéletű puritán köztársaság tiltotta be a karácsonyi ünneplést.

Az eredmény az volt, hogy lázadások törtek ki. A Johnson-kormány is érzékeli, hogy a karanténok miatt már pattanásig feszültek az emberek idegei.

Ennek ellenére például Walesben Szentestétől újabb kemény szigorítást vezetnek be: ismét bezárnak a nem létfontosságú cikkeket árusító boltok, a fitnesszközpontok és a közeli kontaktusra épülő szolgáltatást nyújtó helyek - tehát a fodrászok és kozmetikusok is. Ez azt jelenti, hogy az országrészben nagyobb lesz a szigor, mint az elméletileg legszigorúbbnak számító 3-as sáv, amibe most London is bekerült.

Erre az ad lehetőséget, hogy az autonóm országrészek saját szabályozást vezethetnek be. Mark Drakeford walesi vezető szerint öt walesi kórház kapacitásával egyenlő számú covidbeteg van már most kórházakban és ezért kell gyorsan lépni. Skóciában ötszintes a készültségi rendszer és további három önkormányzat péntektől megtiltja, hogy a lakosok máshová utazzanak. Ennek nyomán a skót lakosság 80 százalékát érinti már a szigorítás.

Nyitókép: MTI/AP/PA/Paul Ellis