Bezárva ünnepelhet Európa nagy része

A magyarok karácsonyáról december 21-én tervez dönteni a kormány. Azt már biztosan tudjuk, hogy az idei szilveszter nem a hangos bulizásról fog szólni, de kérdéses, hogy szenteste és karácsony két napján mennyire mozoghatunk majd szabadon, és hogy a háztartások keveredésének milyen korlátokat terveznek szabni.

Annyi biztos, hogy a napi új megbetegedések nem festenek kedvező képet: a járvány többek szerint is platón van, a kis családi ünnepeket támogatják az infektológusok. Hogy pontosan milyen kicsinek kell majd ezeknek a közösségeknek lenniük, alig pár nappal az ünnep előtt derül csak ki: addig is lássuk, egyes európai országokban miként tervezhetik a családok és barátok az ünnepeket.

Ausztria

A szigorú lezárások ezzel a hónappal érnek véget, a karácsonyi vásárokat nem engedélyezték, ugyanakkor tömeges tesztelési programmal igyekeznek lehetőséget teremteni a családok számára arra, hogy együtt tölthessék az ünnepeket.

Csehország

A kormány hétfőn úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány romló helyzetének következtében kétheti lazítás után péntektől újra megszigorítják az óvintézkedéseket az országban. Az üzletek és a szolgáltatások továbbra is nyitva maradnak, de szabályozni fogják a vásárlók számát. A vendéglőket, uszodákat, közfürdőket, fitnesz- és welnessközpontokat bezárják, s visszatér az éjjeli kijárási tilalom is.

Az általános és középiskolások karácsonyi szünete a szokásosnál korábban kezdődik. Engedélyezni fogják a síközpontok működését, de szigorú feltételekkel, a hegyvidéki szállodák és panziók viszont továbbra sem fogadhatnak vendégeket. Kötelező marad a maszkok viselete a belső és külső tereken is.

Szlovákia

Egyelőre nem hirdették ki a karácsonyi szabályokat, de a miniszterelnök, Igor Matovič által előre vetítettek szerint vagy tilos lesz utazni, vagy csak negatív teszt birtokában lehet megtenni azt.

Franciaország

A karácsonyi bevásárlásoknak nincs már akadálya, decemberben újra megnyitottak a nem alapvető szükségleteket kielégítő üzletek is az országban. December 15-étől szabadon lehet utazni, de éjszakai kijárási tilalom van életben este 8 és reggel 7 óra között, melyet csak december 24-ére oldanak föl.

Németország

A rekordsebességgel növekvő fertőzésszámok meglehetősen sötét árnyat vetnek a németek ünnepére. Lehetséges, hogy december 21-étől az üzleteknek be kell zárniuk és az emberek csak akkor hagyhatják el otthonukat, ha nyomós indokuk van rá. Jelenleg öt ember gyülekezhet, amit december 23-ától újévig tíz főre terveznek emelni, de ez még könnyen változhat.

Olaszország

A belföldi utazások csak üzleti vagy egészségügyi céllal és vészhelyzetben engedélyezettek, az olaszok nem hagyhatják el városaikat sem karácsonykor, sem szilveszterkor. Az éjféli misét előre hozzák, hogy a hívők az éjszakai kijárási tilalom kezdete előtt hazaérhessenek. Uniós állampolgárok csak akkor utazhatnak be az országba, ha negatív teszttel tudják bizonyítani, hogy nem betegek.

Spanyolország

Az emberek józan ítélőképességére hagyatkozva az országban engedélyezik a régiók közti utazást családi ügyben december 23. és január 6. között. Szenteste és szilveszterkor éjjel fél kettőtől kezdődik csak az éjszakai kijárási tilalom, hat helyett pedig tíz fő gyülekezését engedélyezik ugyanezeken a napokon.

Portugália

Karácsonykor engedélyezett lesz az utazás: december 23-26. között a korábbi tiltás megszűnik, nem is limitálják, hányan gyülekezhetnek. December 24-25-én éjjel kettőtől él a kijárási tilalom, a nagy szilveszteri bulikat betiltották, de egymás lakását meglátogathatják az emberek, ha aztán éjjel kettőre hazaérnek.

Hollandia

Nem oldják fel, sőt, ha szükséges, szigorítják a korlátozásokat a téli ünnepekre: mindössze három 13 év fölötti vendég érkezhet karácsonykor vacsorára, s a bárok és éttermek is zárva maradnak. Az utazások lemondására biztatnak, a boltok nyolckor zárnak.

Belgium

A karácsonyi időszakban a háztartások mindössze egy vendéggel találkozhatnak, az egyedül élők jelentenek csak kivételt ez alól, ők két emberrel jöhetnek össze. A szilveszteri tűzijátékokat is betiltották.

Lengyelország

Csak a legközelebbi családtagokkal, köztük öt nem velük egy háztartásban élő személlyel közösen gyűlhetnek össze a fa körül a lengyelek. A szabályozás legalább december 27-éig érvényes, addig az emberek nem hagyhatják el városaikat.

Nagy-Britannia

Három család vegyülhet egymással a december 23-27. között tartó időszakban, a kormány üzenete szerint az embereknek csak be kell tartaniuk a jelenlegi szabályokat. Az iránymutatásért kritizálják az ország vezetését, írja a The Guardian, harmadik hullámtól tartva. Londonban addig is szigorítanak: a szerdán nulla órától életbe lépő a legmagasabb készenléti szint a fővárosra és a vele északról határos Hertfordshire, illetve London keleti határában fekvő Essex megyék egyes térségeire terjed ki.

Svájc

A karácsonyi ünnepek alatt és szilveszter, valamint újév napján legfeljebb tíz ember gyűlhet csak össze. Az éttermek és a bárok szenteste és szilveszterkor éjjel egyig lehetnek nyitva.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall