Folytatódik a Júdás-akció: főrendőrök, titkosszolgák lakat alatt

Rövid időn belül már a második volt rendőrfőkapitány került rács mögé Szlovákiában. Tibor Gašpar után Milan Lučanský is vizsgálati fogságban van. Az elmúlt két napban pedig további hét személyt vettek őrizetbe, köztük a titkosszolgálat egyik tagját.

„A választás előtt az embereknek ilyen tisztogatásokat ígértem.

Ez azt jelenti, hogy most a rendőrségnek szabad keze van”

– így kommentálta az eseményeket Igor Matovič miniszterelnök.

Milan Lučanský pár hónappal a márciusi kormányváltást követően búcsúzott posztjától. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA azóta is rekordmennyiségű házkutatást tart nap mint nap. Nem egyszer rendőröknél is, akiket ezután szinte kivétel nélkül vizsgálati fogságba helyeznek. Vasárnap óta Milan Lučanský is közéjük tartozik, de sem ő, sem az ügyvédje nem hajlandó nyilatkozni. „Nem nyilatkozom az ügyben, engem köt a titoktartás” – mondta Lučanský ügyvédje, Matúš Beresecký.

Lučanský egy év leforgása alatt állítólag több mint félmillió euróhoz jutott megvesztegetésekkel, de az ilyen és hasonló mellékkeresettől nem riadtak vissza a titkosszolgálat egyes tagjai sem.

A kémelhárítás volt főnöke, Peter Gašparovič elutasítja ezeket a vádakat.

„Nincsenek konkrét tények, és nincs egyéb konkrét intézkedés sem, ami indokolná az őrizetbe vételt” – nyilatkozta Gašparovič ügyvédje, Peter Erdős.

A NAKA egyik nyomozójára is ráterelődött a gyanú, de felesége azt állítja, férje sohasem fogadott el kenőpénzt, viszont hamarosan megvizsgálják a feleség vagyonát is, aki ügyészként nemrégiben 350 ezer eurós összeget helyezett el a számláján, amiről azt mondta, hogy ajándékba kapta.

Vasárnap rács mögé került egy volt rendőr és a Szlovák Információs Szolgálat helyettes vezetője is. A pénzügyi hatóság volt igazgatóhelyettese és a belügyminisztérium különleges rendőrségi tevékenységért felelős hivatalának korábbi vezetője ügyében már szombaton döntött a bíróság: egyikőjüket sem engedték szabadon.

A vizsgálati fogságba helyezett személyeket korrupcióval és zsarolással gyanúsítják, a titkosszolgálat embereit pedig bizalmas információk veszélyeztetésével is. A Júdás fedőnévre keresztelt ügyben mindnyájan fellebbezést nyújtottak be, a továbbiakról a legfelsőbb bíróság dönt.

