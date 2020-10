Negatív teszteredménnyel hétfőtől nagyobb szabadság vár Szlovákia lakóira. Azok, akik részt vesznek a hétvégi országos tesztelésen, és tanúsítványt kapnak a negatív teszteredményről, november 2-tól viszonylag szabadon élhetnek Szlovákiában. Erről Igor Matovič kormányfő beszélt csütörtökön.

A hétvégi országos koronavírus-tesztelésen negatív eredményt produkáló személyeknek hétfőtől olyan kiváltságban lehet részük, hogy akár cipőboltba vagy más üzletbe is elmehetnek az élelmiszerüzleteken, drogériákon és patikákon kívül. Azok, akik nem tudnak majd felmutatni negatív tesztet, temetésre, házasságkötésre, keresztelőre továbbra is elmehetnek, gondoskodhatnak közeli hozzátartozóról és elhagyhatják az otthonukat élelmiszer, tisztálkodószerek, gyógyszerek beszerzése végett is. A kormányfő szerint így tiszteletben fogják tartani az ő alapvető emberi jogaikat is. Hangsúlyozta:

ez az állapot november 8-ig lesz érvényes.

Matovič arról is tájékoztatott, hogy a vasárnapig elvégzett PCR-teszt eredménye egyenértékű lesz az úgynevezett állami antigén tesztek eredményével.

A rendőrök véletlenszerűen és célzottan is ellenőrizni fogják, hogy a pozitív személyek betartják-e a karantént a hétvégi országos tesztelés után. Roman Mikulec belügyminiszter elmondta, továbbra is érvényes, hogy

a tesztelés után munkába is csak úgy járhatnak az emberek, ha fel tudnak mutatni negatív tesztet.

A munkabeosztás és az alkalmazottak ellenőrzése az egyes cégek felelőssége lesz.

A miniszterelnök ismét kilátásba helyezte, hogy az országos tesztelés után bevezetik a határellenőrzéseket. A biztonsági egységek tagjait és az egészségügyi dolgozókat most leköti a hétvégi akcióra való felkészülés.

„A határellenőrzésekhez hatvan határátkelőhelyen összesen háromezer rendőrre lenne szükség, és ha azt szeretnénk, hogy a határátkelőkön is legyen mintavétel, akkor háromszáz egészségügyi csoportot kellene kirendelnünk“ – tájékoztatott Igor Matovič.

A hétvégi országos tesztelésen az ingázók és a Szlovákiában élő külföldi állampolgárok is részt vehetnek.

A kormányfő szerint a tesztelési kapacitás akkor is elég lesz, ha több ember fogja leteszteltetni magát, mint ahány hivatalos állandó lakhellyel rendelkező lakosa van Szlovákiának. Feltételezi, hogy például Pozsony Oroszvár városrészében azok a rajkaiak is alávetik majd magukat a szűrővizsgálatnak, akik szlovák állampolgárok, de Magyarországon élnek. Figyelmeztetett, hogy mindenkinek joga van leteszteltetnie magát a legközelebbi mintavételi helyen.

Az országos tesztelés első fordulójára e hét végén október 31-én és november 1-jén kerül sor.

