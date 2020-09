Koronavírus - Igor Matovic fontos és bátor döntéseket ígért

Szlovákiában már csaknem egy hete minden nap új rekordot dönt a Covid-19 vírusfertőzéssel újonnan regisztrált személyek száma. Múlt pénteken több hónap után ismét túllépte az aktív fertőzöttek száma a már meggyógyultakét. A gondolatait napi szinten a Facebookon kommunikáló szlovák miniszterelnök pedig jelezte, ismét élére áll a központi válságstábnak, és szigorítások várhatók.

Igor Matovič arra kér minden nyílt szellemiségű embert, hogy próbálja meggyőzni a hozzá közel állókat, mennyire fontos a lehető legszigorúbb intézkedéseket bevezetniük a családjuk és barátaik körében, és ez ügyben ne várják meg a kormány intézkedéseit.

„Mondjanak le minden ünnepséget, családit, cégest, lakodalmat. És igen, a családi és baráti látogatásokat is. Minden zárt térben viseljék a szájmaszkot, még az ismerőseik, kollégáik körében is! Bátran hordják azt a szabadban is, ha nem a családjuk körében vannak. Ne járjanak el semmilyen kulturális vagy sporteseményre, még ha annyira vágynak is rá” – szögezte le bejegyzésében. Jelezte azt is, hogy

október 1-jétől biztos, hogy 30 főre korlátozzák esküvők, 100 fősre az egyéb beltéri és 200 fősre a kültéri tömegrendezvényeket.

„Attól tartok viszont, hogy az esetszámok ilyen drasztikus emelkedése miatt minden tömegrendezvényt be fog kellenünk tiltani, míg az emelkedés mértékét meg nem állítjuk” – fűzte hozzá. Matovič azt is előrevetítette, hogy a következő időszakban lesz még néhány rekord a koronavírusos napi esetszámok terén, és az egészségügyi miniszter által október közepére jelezett 260 és 450 közti átlag hamar drasztikusan megnőhet.

Egy friss felmérés szerint Szlovákia lakosságának jelenleg 27 százaléka érzi fenyegetőnek a koronavírus-járványt, ami a májusi adatokhoz képest hét százalékpontos emelkedést jelent. „Ez azt is jelentheti, hogy napi esetek számának meredek emelkedése ismét megmutatta, valós a veszélye a megfertőződés lehetőségének” – magyarázta a felmérés eredményt Miloslav Bahna, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársa.

A növekvő veszélyérzet ellenére a járványügyi intézkedések betartását egyre lazábban kezelik a válaszadók.

Májushoz képest jóval kevesebben vannak azok, akik azt válaszolták, hogy lecsökkentették az emberekkel való fizikai kontaktusok számát. Maszkot az otthonuk elhagyásakor a nők 49, a férfiak 35 százaléka visel.

Nyitókép: Pixabay