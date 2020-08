Szeptemberben újra vitatémává válhat a Beneš-dekrétumok ügye Szlovákiában, mert folytatódni fog a készülő D4-es autópálya alatti telkek tulajdonosai és a Szlovák Földalap közti per, amely arról szól, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva a mai napig kobozhatnak el földeket a magyar felmenőkkel bíró tulajdonosoktól. A legutóbbi, július elejére kitűzött tárgyalás azért maradt el, mert a felek nem jelentek meg a bíróságon.

A kis létszámú Új Egység mozgalom szeptember 1-jére tüntetést szervez Pozsonyban, a Legfelsőbb Bíróság épülete elé. A magyar érdekeket képviselő tömörülés célja, hogy

a tüntetéssel kivívja a ma még érvényben lévő, a Szlovákiában élő magyarságot károsan érintő rendeletek, valamint a kettős állampolgárság kérdésének megoldását.

Sólymos Lászlónak, a Híd elnökének azonban más elképzelése van a téma rendezéséről. Szerinte a Beneš-dekrétumok kérdése azért tisztázatlan a mai napig Szlovákiában, mert ennek az érzékeny témának a rendezésére irányuló eddigi kezdeményezések nem voltak kellően előkészítve. A Híd elnöke a Facebookon tett bejegyzésében azt írta, pártja a Komáromi Nyilatkozat augusztus 20-i aláírását követően a Magyar Közösség Pártját és az Összefogást tartja a legközelebbi partnerének, és azzal a javaslattal szólította meg őket, hogy hozzanak létre egy, a Beneš-dekrétumokkal foglalkozó szakmai csoportot, melybe augusztus végéig pártonként jelöljenek meg két személyt.

„A Szlovákiában élő magyaroknak nem az az érdekük, hogy szalagcímekben szerepeljenek a beneši rendeletek kapcsán.

Megoldást, valódi jogorvoslatot érdemelnek. Ezt pedig csak akkor érjük el, ha komoly munkát fektetünk bele” – írta Sólymos László, aki szerint a megválaszolatlan kérdésekkel nem az utcán kell foglalkozni, mert a tüntetések rövid időre egészen biztosan felkeltik a szlovák sajtó érdeklődését, ugyanakkor egy jól elkészített törvényjavaslat egy korrekt, széleskörű társadalmi vitához is jó alapot szolgáltathat. „A tiltakozás helyett legyünk a minket érintő problémák megoldásának aktív szereplői. Mi a Hídban ehhez a megoldáshoz a múltban is akkor fordultunk, amikor az egyéb lehetőségek kimerültek. Keressünk hatékony megoldásokat, ne ássunk új árkokat a magyarok és a szlovákok között” – áll a bejegyzés további részében.

A Híd javaslata már eljutott az MKP-hoz és az Összefogáshoz is. Az MKP egyelőre nem reagált a felhívásra, az Összefogás viszont azt a választ küldte, hogy ha létrejön a munkacsoport, szívesen küld egy-két szakembert. Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője a parameter.sk hírportálnak elmondta, tavasszal, amikor megmutatkozott, hogy a Beneš-dekrétumoknak napjainkban is érvényes hatásuk van, már elkezdtek egyfajta szakmai konzultációt, és készült is egy törvénytervezet az ügyben. „Ezt szívesen elvisszük ebbe a munkacsoportba” – jegyezte meg Mózes Szabolcs. Ő is elismeri, hogy sokkal hatékonyabban tudnak nyomást gyakorolni a szlovák politikára, ha közösen lépnek fel. A szeptember 1-jére tervezett tüntetéssel kapcsolatban Mózes elmondta, szimpatizánsaiknak azt fogják javasolni, hogy akit érdekel, menjen el rá, de szervezőként nem vesznek részt a megmozduláson.

