Hang névvel alakított új pártot a Ficót faképnél hagyó Pellegrini

Peter Pellegrini 2018-ban a Ján Kuciak újságíró és jegyese Martina Kušnírová meggyilkolása által kiváltott tüntetéshullám után váltotta le az akkor már háromszoros kormányfőt, Robert Ficót a miniszterelnöki székben. A közvélemény egy része szerint bábként kormányozta az országot, mert az irányítást ténylegesen nem kapta meg Ficótól, hanem azt tette, amire ő a háttérből utasította. Két héttel ezelőtt azonban Pellegrini bejelentette, hogy hátat fordít az őt kinevelő Smernek, és kilép a pártból, melynek színeiben korábban államtitkári, oktatásügyi miniszteri és házelnöki pozíciót is betöltött, mielőtt miniszterelnök lett.

Hétfőn pedig bejelentette, amit sejteni lehetett: Hlas-socialna demokracia, magyarul: Hang-szociáldemokrácia néven új pártot alapít. A párt célja, hogy a szociáldemokrácia hangjává váljon Szlovákiában. „Ez utóbbi irányzatot vissza kell adni az embereknek és vissza kell szerezni a koalíciós potenciált is” – hangsúlyozta a volt kormányfő. Pellegrini elmondta: a pártjában egyesülnie kell a tapasztalatnak, a szakmaiságnak és a fiatalos lendületnek. Úgy véli, az új párt alapítása mérföldkő a szociáldemokrácia építésében. A korábban a Smerből elcsábított 10 erős ember mellett bemutatott 15 új, fiatal tagot is.

Az új párt bejegyzéséhez 10 ezer támogató aláírásra van szükség, az összegyűjtött aláírásokat a belügyminisztériumnak kell benyújtani. Ha minden törvényes feltételnek megfelel, a tárca bejegyzi a pártot.

Egy hétvégén ismertetett felmérés szerint Pellegrini Hangja, vagyis az új párt máris a második helyen áll a népszerűségi listán 19,3 százalékos erdménnyel. Mindössze egy százalékkal van lemaradva Igor Matovič miniszterelnök OĽaNO-ja mögött. Azzal, hogy Pellegrini hátat fordított Robert Ficónak és az őt „kinevelő” Smer pártnak, lejtőre tette a Smert, amely június végén nem érte volna el a 10 százalékos támogatottságot.

Fico a Smerből távozókat árulóknak nevezte, szemükre vetve, hogy politikai karrierjüket a Smernek köszönhetik, aminek most hátat fordítanak. A pártelnök a távozókat felszólította, ha kiléptek a pártból, adják vissza a parlamenti tisztségeiket is, amit a Smernek köszönhetnek. Robert Fico Peter Pellegrinit is távozásra szólította fel a parlament alelnöki székéből.

Pártszakadás Peter Pellegrini korábbi pártján belül a szűkebb támogatottságú, liberális vonal képviselője volt. Megfigyelők szerint az Irányon belül ezután kezdett felerősödni a liberális vonal hangja. Ez még szembetűnőbb lett, miután a 2006 óta a legerősebb szlovák pártnak számító Irány elveszítette a februári parlamenti választást, amelyen csak 18,2 százaléknyi szavazatot szerzett, mintegy 10 százalékponttal kevesebbet a négy évvel korábbinál. (MTI)

