Véget ért a veszélyhelyzet és útjára indult a labda Szlovákiában

Kilencven napot követően szombaton éjfélkor véget ért az egészségügyi veszélyhelyzet Szlovákiában. Marek Krajčí egészségügyi miniszter közölte, megszüntetik az egészségügyi dolgozók készültségét is. A tárcavezető hozzátette, feloldják a kórházak kötelezettségét, hogy külön ágyakat tartsanak fenn a koronavírus-fertőzötteknek. Az új eseteket a továbbiakban a kórházak fertőző osztályán látják majd el. „A kórházakban azonban továbbra is lehetővé kell tenni, hogy a koronavírus-fertőzöttek ne érintkezhessenek más betegekkel” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Az egészségügyi veszélyhelyzet egyebek mellett azt tette lehetővé, hogy a kormány kötelezze az egészségügyi dolgozókat tevékenységük végzésére, vagy bizonyos foglalkozások esetében felfüggessze a sztrájkjogot. Az egészségügyi veszélyhelyzet a vonatkozó szlovák jogrend szerint nem azonos a rendkívüli helyzettel. A rendkívüli helyzetet még március 11-én rendelte el a Pellegrini-kormány, s az továbbra is érvényben marad.

A veszélyhelyzet feloldása után már nem fog rendszeresen ülésezni az állandó válságstáb sem, de továbbra is készenléti állapotban marad. Az állandó válságstáb tagja, Robert Mistrík elmondta, a válságstáb léte a kormány által elfogadott alapokmány értelmében szorosan kötődik a veszélyhelyzethez, a rendkívüli helyzethez vagy a szükségállapothoz. „Azzal, hogy megszűnik a veszélyhelyzet, az állandó válságstáb lényegében hibernálódik. Ha véletlenül ismét ki kellene hirdetni a veszélyhelyzetet, netán a szükségállapotot, akkor újfent életre kelhet” – fejtette ki Robert Mistrík. Az állandó válságstábot március 23-án hozta létre Igor Matovič kormányfő. Fő feladata az volt, hogy koordinálja az új típusú koronavírus terjedését megakadályozó óvintézkedések érvényesítését, valamint hogy kiértékelje a világjárvánnyal kapcsolatos információkat.

Szlovákiában továbbra is viszonylag alacsony szinten maradt a koronavírussal újonnan diagnosztizáltak napi átlaga, ez a szám már mintegy másfél hónapja öt alatt van. Ez is közrejátszott abban, hogy a hétvégén három hónapnyi szünet után folytatódtak a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgóbajnokságban. A mérkőzésekre azonban csak korlátozott számban engedik be a szurkolókat. Június végéig ötszázan, július 1-jétől év végéig pedig mindössze ezren lehetnek jelen a bajnoki meccseken.

A Fortuna Liga rájátszásában szereplő dunaszerdahelyi csapat szeretné elérni, hogy a Közegészségügyi Hivatal enyhítsen ezen a szurkolóbarátnak nem nevezhető szigorú intézkedésen. A DAC szombaton három magyar játékossal a kezdőben kiütéses, 5–0-ás győzelmet aratott a nagymihályiak, azaz a kelet-szlovákiai Michalovce csapata ellen. A dunaszerdahelyi gárda kispadján debütáló német Bernd Storck, korábbi magyar szövetségi kapitány, a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta: „Hiányoztak a szurkolók a meccsről, nézőkkel a lelátón egy ilyen eredmény után biztos fantasztikus lett volna a hangulat, de most a világ más stadionjaiban is hasonló a helyzet.”

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba