A szlovák építésügyi és közlekedésügyi tárca jelentése szerint 2019-ben 6 432 934-en látogattak el Szlovákiába. Az idegenforgalomért is felelős Érsek Árpád tárcavezető azt feltételezi, hogy az összlátogatók száma még ennél is több lehet egymillió fővel. „Olyan vendégekről van szó, akik a határt átlépve egynapos látogatásra érkeznek, ám ismerősöknél alszanak, ezért a statisztikai adatokban nem szerepelnek” – fogalmazott. Kifejtette, idén az állam egymillió euróval több támogatást nyújt a körzeti és kerületi idegenforgalmi szervezeteknek, amelyek így

7,6 millió eurót költhetnek a környékükön turisztikai fejlesztésekre.

„Intenzíven népszerűsítjük az országot, és rendszeresen igyekszünk növelni a pénzügyi támogatásokat, hogy a turisták jobb szolgáltatásokat kapjanak, és hogy tartani tudjuk a tempót a konkurenciával” – tette hozzá a miniszter.

Tavaly a Szlovákiába látogatók közel 18 millió vendégéjszakát töltöttek az országban, ez

14 százalékos növekedést jelent.

Az országot leginkább a közeli államok turistái látogatják. A csehországi látogatók száma 10,8 százalékkal, a lengyelországiaké 6,2 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, míg a német turisták száma 2,3 százalékkal. A magyarországi látogatók száma jelentősen megnövekedett, 2019-ben 11,2 százalékkal látogattak többen Szlovákiába Magyarországról, mint 2018-ban. A legjelentősebb növekedés – 33,4 százalékos – az ukrán turisták számát tekintve észlelhető.

A közlekedési tárca idén 2,6 tized millió eurót fektet be olyan marketing tevékenységekbe, amelyek külföldön is népszerűsítik Szlovákiát. Érsek Árpád szerint a magasabb hazai látogatói szám annak is köszönhető, hogy tavaly bevezették az üdülési juttatást. A miniszter úgy látja, míg a régiókban magasabb a látogatottság, addig a fővárosban rosszabb a helyzet, mert ott az emberek nehezebben használják ki az üdülési kedvezményeket. Véleménye szerint a főváros turistáit motiválni kellene: gasztronómiai rendezvényekkel vagy egyéb élményekkel, hogy több időt töltsenek el Pozsonyban.

Nyitókép: Pixabay.com