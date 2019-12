Kiárusítják-e a konzervatívok az ingyenes és a helyzetéből adódóan előnyös gyógyszerárakat kialkudó brit egészségügyet? Erről folyik hetek óta a vita a jövő héten esedékes brit választások előtt.

Most egy miniszteri elszólás azt sejteti, hogy ha a konzervatívok folytatnák a kormányzást, akkor nem tennének keresztbe az amerikai gyógyszercégeknek,

amelyek a szabadalmak meghosszabbításával akadályoznák az olcsóbb, úgynevezett generikus gyógyszerek használatát, és árat is emelhetnének.

Korábbi bombasztikus megjegyéseitől visszalépve, az évfordulós NATO-csúcsra brit földre érkezett Trump amerikai elnök is azt hangsúlyozta, hogy a brexit utáni kereskedelmi szerződés bottal sem piszkálná a brit egészségügyi szolgálatot, az NHS-t. „Még ha tálcán kínálnák nekünk, akkor sem foglalkoznánk vele. Semmi közöm hozzá, őszintén, soha nem is gondoltam rá” – mondta. Pedig gondolt, mert még Theresa May kormányzása idején azt mondta: a brit-amerikai kereskedelmi alku mindenre kiterjedhet, és külön megnevezte az NHS brit egészségügyi szolgálatot.

Dominic Raab brit külügyminiszter most részben rácáfolt azokra az ígéretekre, hogy nem lesz beleszólása Amerikának a brit egészségügybe. Amikor megkérdezték tőle, hogy felpumpálhatja-e Washington a gyógyszerárakat, akkor azt válaszolta: „ők maguk döntenek”. Később hozzátette: „nagyon nem valószínű, ugyan miért tennék?” amire a riporter válasza az volt: „hát, hogy több pénzhez jussanak, azért.”

A brit állami egészségügyi szolgálat (National Health Service - NHS) megvédéséért 2017-ben és 2018-ban is tüntetések voltak. (MTI/EPA/Andy Rain, 2017. március 4.)

A múlt héten az ellenzéki brit Munkáspárt vádolta meg a kormányzó konzervatívokat, hogy puhatolózó kereskedelmi tárgyalásaikon az amerikaiakkal együtt érintették a gyógyszerárak kérdését.

A brit Külkereskedelmi Minisztérium illetékesei úgy fogalmaztak, hogy

„bizakodó hangvételű, kétoldalú előkészítő tárgyalásokat” folytattak a PhRMa nevű amerikai gyógyszeripari lobbycsoporttal.

Raab miniszter ezután azt ismételte, amit főnöke, Boris Johnson már többször állított: az egészségügy nem lesz terítéken a majdani brit-amerikai szabadkereskedelmi tárgyalásokon. „A kormány inkább felállna a tárgyalóasztaltól, mintsem hogy veszélybe sodorja az egészségügyi szolgálatot” – tette hozzá.

Boris Johnson kormányfő közben Loch Ness-i szörnyhöz és a Bermuda-háromszöghöz hasonlította a hírt.

Az Egyesült Államok ugyanakkor „teljes piaci hozzáférést” követel. Ismert továbbá, hogy szeretné, ha megszűnne az gyógyszerárakat szabályozó brit hatóság joga, hogy megtiltsa olyan gyógyszerek használatát, amelyeket túl drágának talál.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver