Nem gondolná, melyik Európa legérdekesebb nyári célpontja

A tavalyi nyárhoz hasonló a szállodák idei látogatottsága a Magas-Tátrában. A régió több mint 190 szállodáját tömörítő Magas-Tátra Idegenforgalmi Társulás szerint a panziók és a hotelek vezetése azt tapasztalta, hogy a szlovákok előszeretettel élnek az idén bevezetett üdülési csekkek adta lehetőséggel, ugyanakkor a külföldi, így például a cseh turisták is jelentős számban látogatnak a hegyekbe.

A tavalyival nagyjából azonos mértékű érdeklődésről adnak számot az ótátrafüredi és a tátralomnici információs központok is, melyeket júliusban elsősorban szintén hazai és cseh turisták kerestek fel, de lengyelekből, németekből, angolokból és izraeliekből sem volt hiány, miközben néhány skandináv, olasz és spanyol is ellátogatott már az idei nyáron a térségbe. Az idegenforgalmi társulás tájékoztatása szerint mindenekelőtt a túrázási lehetőségek felől érdeklődnek, de arra is kíváncsiak, mit érdemes meglátogatniuk, ha csapadékosra fordul az idő.

Nyaranta hozzávetőleg 700 kilométernyi turistaúttal kecsegteti a kirándulni vágyókat a Tátrai Nemzeti Park.

Július elejétől pedig egy év után újra látogatható a Jávor-völgy és a Hátsó-Rézaknák völgye.

Elszaporodtak a medvék, sok a riasztás

Nemcsak a turisták körében közkedveltek azonban a Magas-Tátra szállodái, hanem a medvék körében is. A tavalyi évhez képest jóval több alkalommal láttak lakott területen egy-egy elkóborolt állatot. Megjelenésükkel összefüggésben lehet, hogy a hegyekben a medvéknek nincs természetes ellensége, az állatok pedig rájöttek, hogy a szabadon hagyott szeméttároló igazi éléskamara lehet a számukra.

Magas-Tátra városban 2018 márciusa és augusztusa között 211 lakossági bejelentés érkezett arról, hogy medvét láttak

lakott területen – rendszerint valamelyik kuka mellett –, míg az idei év hasonló időszakában már 381 alkalommal kaptak medveriasztást a városi rendőrök.

Pozsony és Kassa sem maradt le

A Magas-Tátrán kívül a fővárosban és Kassán is egyre több a szállóvendég. Májusban rekordot döntött a turisták száma: ebben az időszakban 550 ezer turista látogatott Szlovákiába, és összesen másfél millió éjszakát töltöttek az országban, ami részben a jégkorong-világbajnokságnak köszönhető.

Kassán májusban 20 ezerrel nőtt a városban töltött éjszakák száma az egy évvel korábbi adatokhoz képest, Pozsonyban pedig 30 ezerrel. Peter Ďurček, a közlekedésügyi minisztérium államtitkára elmondta, nagyon örülnek annak, hogy a tárca idegenforgalmi részlegének intézkedései hatásosnak bizonyultak az ország népszerűsítésére. "Az idei májusi adatok még a tavalyi év júniusát is túlszárnyalták, ami már kirándulószezonnak minősül. Szlovákiának erőteljesen támogatnia kell a turizmust, hogy felvehesse a versenyt a környező országokkal" – fűzte hozzá az államtitkár.

Nyitókép: Pixabay