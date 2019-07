Két éve nem látott mélyben a font a brexit miatt

A brit miniszterelnökjelöltek legutóbbi tévévitáján elhangzottak aggodalmakat keltettek piaci körökben. Ennek nyomán kedden olyan szintre esett a brit valuta árfolyama, amire két éve nem volt példa.

Mind Boris Johnson, a fő esélyes, mind riválisa, Jeremy Hunt arról beszélt, hogy "halott" a jelenleg érvényes és a Brüsszellel tető alá hozott válási egyezménynek az a része, amely a szabadon átjárható határ fennmaradását garantálja a megosztott ír szigeten a brexit után is.

Brüsszel – és a következő bizottsági elnöknek megválasztott – Ursula von Leyen is azt mondja: nem tárgyalják újra a válási egyezményt és nem dobják ki belőle az ír határgaranciát. Egy EU-diplomata úgy fogalmazott, hogy a határgarancia törlését többször követelő Johnson "fantáziavilágban él".

Mindez a befektetők számára egy dolgot jelent: a következő brit kormányfő nem tud majd megegyezni Brüsszellel, azaz, október végén jön a kemény brexit.

Elemzők szerint ez gazdasági sokkot jelent,

az élelmiszerek drágulását és a gyógyszerellátás akadozását hozza majd magával.

A piacokat megrettentette az a megjegyzés is, miszerint Boris Johnson hajlandó lenne két hétre bezárni a parlamentet a brexit-határidő előtt – azért, hogy feloldja a patthelyzetet és vasakarattal megvalósítsa a kilépést. A miniszterelnöki ábrándokat dédelgető jelölt támogatói vehemensen tagadták a parlament bezárásának ötletét.

A pártvezéri-miniszterelnöki versenyből korábban kiesett Rory Stewart nemzetközi fejlesztési miniszter szerint "nagyon, nagyon aggasztó, hogy a következő konzervatív miniszterelnök masszív és szükségtelen rizikót vállal, a gazdaságunkat kockáztatja."

Stewart és néhány más miniszter is már közölte, hogy fellépnek az alku nélküli brexit ellen. Brüsszelből pedig a brexit ügyében az EU-t képviselő Michael Barnier biztos immár sokadszorra figyelmeztetett:

Az EU soha nem fogadna el egy olyan válási alkut, amelyből kivették az északír határgarancia kérdését.

Mindez erősíti a "no-deal brexit" forgatókönyvet és ezt a befektetők már be is árazták. A font csak júliusban 2 százalékkal gyengült. Egyes szakértők szerint további valutaromlás is várható, mivel a miniszterelnökjelöltek keményítik Brüsszel felé a retorikájukat , azért, hogy a vezetőválasztás előtt minél több konzervatív szavazót állítsanak maguk mögé.

Nyitókép: Pixabay