Jean-Claude Juncker: mindenki ért angolul, de senki sem érti az angolokat

Nagy-Britanniában javában zajlik a kormánypárt vezető posztjára áhítozó jelöltek kampánya, amit az EU-ban is nyomon követnek. Miért? Mert az új konzervatív pártvezér parlamenti választás nélkül foglalhatja el a leköszönt Theresa May miniszterelnöki posztját és azért is, mert az aspiránsok nagy része azzal korteskedik, hogy ő majd újratárgyalja a Brüsszellel kötött kilépési alkut.

A hivatalos uniós álláspont azonban az, hogy a felek közötti "válási egyezmény" végleges.

Most ezt erősítette meg Jean-Claude Juncker bizottsági elnök is, aki a Politico híroldal nyilvános eseményén azt mondta:

"nem számít, ki lesz May utódja, az alkut nem tárgyalják újra".

Nagy-Britanniának papíron – és May kérésére, az Unió által kitolt határidő alapján – október 31-ig kell távoznia az EU-ból. A brit közvélemény az új miniszterelnöktől várja a patthelyzet megoldását. A britek előtt továbbra is két választás áll: vagy "kiesnek" az Unióból és jönnek a 27-ekkel folytatott kereskedelmet sújtó vámok vagy a parlament kénytelen-kelletlen elfogadja az általa többször visszadobott, válási egyezményt, amelyet még May írt alá Brüsszellel.

Juncker interjújában arról beszélt, hogy ugyan

a válás lépéseit rögzítő megállapodást nem tárgyalják újra, a hozzá tartozó politikai nyilatkozatot részben módosíthatják.

Ez utóbbi London és az uniós tagállamok jövőbeli kapcsolatáról szól. A patthelyzetet ugyanakkor konzerválhatja, hogy Juncker nem hajlandó engedményeket tenni az úgynevezett „ír határgarancia” kérdésében, amely az egyik fő oka volt annak, hogy a brit parlament, még ha kis többséggel is, de harmadszorra is elvetette a válási paktumot.

A bizottsági elnök élesen bírálta a brit politikai elitet és azt mondta, olyan benyomása van, mintha az utóbbi hónapokban az lett volna a legfőbb kérdés a számukra, hogy ki legyen May utódja és nem az, hogy hogyan egyezzenek meg Brüsszellel. Amikor azt kérdezték tőle: van-e kedvenc brit kormányfőjelöltje,

kilenc másodpercen át hallgatott a kezét a magasba emelve, majd a közönség nevetése közepette azt mondta: nincs.

Juncker emellett elviccelődött azon is, hogy ritkábban szólal meg hivatalos eseményeken angolul, mint németül vagy franciául.

"Mindenki ért angolul, de senki sem érti az angolokat"

– mondta és azt állította, szóvivői hivatala nem engedi neki az angol használatát.

A konzervatív beállítottságú Daily Express című brit lap megjegyezte, hogy Juncker már máskor is viccelődött az angolok kárára. A szintén brexitpárti Telegraph pedig azt, hogy

"egyre nagyobb az alku nélküli kilépés fenyegetése".

A baloldali beállítottságú bulvárlap, a Mirror úgy interpretálta a megjegyzést, hogy Juncker "kihívást intézett a brexitet újratárgyalni akaró brit pártvezér-jelölteknek”. Mindez "hátrányba hozza őket" – tette hozzá a lap. Az egyik aspiráns, Matt Hancock például azt ígérte, hogy ha ő lesz a miniszterelnök, akkor napokon belül megszavaztatja a parlamentet az általa módosított alkuról, amit szerinte végül az EU is elfogadna.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Aris Oikonomou