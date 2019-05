Újabb fordulat a szlovákiai himnusztörvény ügyében

A Híd által előterjesztett javaslatra a jelenlevő 133 képviselő közül 107-en szavaztak, 11-en ellene voltak, 12-en tartózkodtak és hárman nem szavaztak. A pozsonyi törvényhozás kedden elhalasztotta a szavazást a himnusztörvény módosítására benyújtott hidas javaslatról, és amíg az újonnan megszavazott jogszabály hatályba nem lép, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) által előterjesztett előző változat van érvényben, amely egyes vélemények szerint tiltja, mások szerint nem tiltja idegen országok himnuszának lejátszását vagy éneklését Szlovákiában.

A magyar közösség körében nagy indulatokat kiváltó rendelkezés hatására a Híd képviselői – miután korábban ők is megszavazták a nemzetiek javaslatát –, most olyan módosító javaslattal álltak elő, amely megoldást jelenthet a tiltás, illetve a büntetéssel való fenyegetés kiküszöbölésére.

Az állami jelképekről szóló törvény a módosítás után is kimondaná, hogy a szlovák állami himnusz lejátszására vagy eléneklésére állami ünnepeken, emléknapokon, évfordulókon és más, országos vagy helyi jelentőségű események alkalmával kerül sor. Illetve azt is, hogy más állam himnuszát akkor játsszák le, ha jelen van az adott állam hivatalos küldöttsége. A Híd módosítása értelmében azonban

ez a rendelkezés nem érintené a természetes vagy jogi személyek azon jogát, mely lehetővé teszi, hogy lejátszhassák vagy elénekelhessék egy másik állam himnuszát.

A gyorsított eljárásban jóváhagyott törvénymódosítást még a köztársasági elnöknek is alá kell írnia, és erre 15 napja van. A módosított törvény ezután lép hatályba.

A történet egyébként március 27-én kezdődött, amikor a parlament megszavazta az állami jelképekről szóló törvény SNS-es módosítását, amelynek kiváltója eredetileg a szlovák hokiszövetség által a világbajnokságra terveztetett logó volt, amely a címer szabad újragondolásaként fogható fel, mivel a három halmot három hokibot helyettesítette. Ezt a nemzetiek a címer meggyalázásának tekintették, és a koalícióval elfogadtatták a szigorítást, melyre a Híd-frakció hat magyar tagja is igennel voksolt.

A nyilvánosság csak némi késéssel figyelt fel arra, hogy a címerhasználat szabályozása mellett a himnuszéneklést is érinti a dolog. A képviselők hiába kértek bocsánatot, helyezték kilátásba még a lemondásukat is, Bugár Béla pártelnök pedig a kormánykoalícióból való kilépést is meglebegtette, ha nem sikerülne a magyar himnusz éneklését is betiltó törvényt módosítania. A közvélemény egy része petícióban és tüntetésen is tiltakozott.

