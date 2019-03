Order, order! - nemzetközi médiasztár lett a brit házelnök

Az Egyesült Királyságban óráról órára változik a brexithelyzet, és az olykor kaotikusnak tűnő változásokban kulcsszerepe van a képviselőháznak, amely egyre sűrűbben kényszerül szavazni az Európai Unió és Nagy-Britannia közötti szakítás lebonyolításának a részleteiről. Theresa May brexitmegállapodásának a szövegét már több ízben leszavazta a brit alsóház, de nem adja fel a küzdelmet, újból és újból próbálkozik.

Világszerte látható a londoni parlament szavazási procedúrája, a jelenet, amikor a szavazatszámlálók felsorakozva fejet hajtanak a házelnöki emelvény előtt, egy teremszolga átadja az eredményt tartalmazó papírlapot, és John Bercow eredményt hirdet. Ezt gyakran követik bekiabálások, hangoskodások, mire a Házelnök rendreutasítóan szólal meg erőteljes baritonján: "Order! Order!" A régi, klasszikus magyar alsóházi viták során is hasonlóképpen szólott a Ház elnöke: „Rendre! Rendre!” harsogta.

A brit alsóház brexitügyi szavazásait tévén követheti figyelemmel a világ, és mindenütt John Bercow képével kezdődnek a közvetítések. A német Die Welt cikkírója szerint ilyenformán külföldön többen ismerik már őt, mint Theresa May kivételével a többi brit politikai személyiséget. A Deutschlandfunk rádió újabban John Bercow „Order! Order!” kiáltásával kezdi a német parlamenti tudósításait. A rádió volt londoni tudósítója, Friedbert Meurer szerint Bercow az igazi angolt testesíti meg: „Egyszerre tekintélyes és excentrikus. Kiáltása illene egy rakoncátlan gyerekeket rendreutasító tanító nénihez épp úgy, mint egy zupás őrmesterhez.”

Ennek az olyannyira angolnak látott honatyának - mert Bercow egyben képviselő is, mégpedig konzervatív párti színekben - Romániából vándoroltak be Angliába a nagyszülei. Apja még Berkowitz néven taxisofőr volt Londonban, ő azonban ledoktorált és a tory pártban gyorsan felívelő karriert futott be.

