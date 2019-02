A szlovák miniszterelnök Pozsonyban fogadta José Ángel Gurría-t, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkárát, aki átadta a szervezet Szlovákiáról szóló éves jelentését Peter Pellegrininek. A dokumentum a szlovák pénzügyminisztérium 4 százalékos becsléséhez képest nagyobb, 4,3 százalékos GDP-növekedést jósol Szlovákiának.

Peter Pellegrini szerint a szervezetnek is köszönhető, hogy Szlovákia az OECD egyik leggyorsabban fejlődő országa. "Az eddigi közös munka eredménye, hogy Szlovákiának kiegyensúlyozott a költségvetése, hogy a munkanélküliség öt százalék alatt van, és hogy fontos lépéseket sikerült tenni a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatása érdekében. Az emberi erőforrások fejlesztése terén még van mit fejlődni" – jegyezte meg a miniszterelnök.

A világgazdaság fékezését Szlovákia is megérzi, és az egyre valószínűbb kemény brexit negatív hatásától is tart. A pénzügyminisztérium ezért a korábban várt 4,5 százalékról 4 százalékra mérsékelte az idei évre vonatkozó gazdasági növekedés ütemét, sőt a 2020-ra és 2021-re vonatkozó prognózisadatát is lejjebb vitte. Az OECD azonban ennél bizakodóbb, és 4,3-es gazdasági növekedést jósol az országnak.

José Ángel Gurría kiemelte,

a 2019-es év azért is jelentős, mert Szlovákia veszi át az éves elnökséget az OECD-ben. A legfontosabb kihívás az ország számára a fenntartható fejlődés érdekében a digitális átalakulás.

A dolgozók egynegyedét-egyharmadát a jövőben az automatizálás fenyegeti, ezért fontos a fejlődés, ami csak az oktatás segítségével lehetséges. A főtitkár szerint még többet kell fektetni a kutatásba, és a fejlesztésbe, hogy az ország közelebb kerüljön az Európai Unió vezető tagállamaihoz.

José Ángel Gurría kifejtette, Szlovákia kis ország, de nagy regionális különbségekkel, és fontos, hogy ezen változtasson. Az egyik legnagyobb kihívás a romák integrálása, amiben nagy szerepe van a romaügyi kormánybiztosnak, aki nagy sikereket ért el ezen a területen.

A gazdasági válság elkerülése érdekében a legfontosabb a digitális fejlődés, melyhez az OECD szívesen nyújt segítséget.

A szlovák politikusoknak a főtitkár azt kívánta, mindig tartsák szem előtt az OECD legfontosabb szlogenjét: jobb politika a jobb eredmények és élet érdekében.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba