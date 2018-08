Nemzeti vita Németországban a Chemnitzben történt gyilkosság nyomán

Michael Kretschmer Szászország tartományi kormányfője úgy vélte, hogy a Chemnitzben kirobbant zavargások során a rendőrség megfelelően járt el az egymással szemben álló tüntető csoportok megfékezésében.

Nyilatkozata válasz volt a kancellár azon kijelentésére, amelyben helyeselte a belügyminiszter készségét, hogy más tartományokból vezényel karhatalmi erőket Chemnitzbe.

Angela Merkel elismerte ugyan, hogy a város lakosságát megrázta a tüntetéseket kiváltó késelés, azonban leszögezte, hogy ez semmiképpen sem indokolja az utcai erőszakot. A kancellár szerint Németország jogállam, ahol nincs helye az önbíráskodásnak.

A több napon át ismételten fellángoló tüntetéseket az robbantotta ki, hogy Chemnitz megalapításának 875.évfordulójára rendezett utcai ünnepség végén, vasárnapra virradóan agyonszúrtak egy német asztalost. A nyomozás eddigi adatai szerint a gyilkosságot egy menekült követte el.

Az első híradások még arról számoltak be, hogy – úgymond – külföldiek és németek között tettlegesség alakult ki, és ez késeléshez vezetett, amelyben két német férfi megsebesült, egy pedig életét vesztette. Chemnitzben azonban már vasárnap elterjedt, hogy egy szír és egy iraki fiatalember molesztált egy leányt, akinek többen a segítségére siettek, azonban a két támadó kést rántott és ledöfte a leány egyik védelmezőjét.

Ezt követően felforrósodott a hangulat és tömegek tüntettek a migránsok ellen.

A berlini törvényhozásban képviselt ellenzéki Baloldali Párt is mozgósította követőit és így a város központjában álló Marx Károly-szobor előtti téren több napon át jobb és baloldali csoportok néztek farkasszemet egymással, nem egyszer dulakodásra is sor került. Sőt, híradások szerint egyes szélsőséges beállítottságú személyek még színes bőrű járókelőkre is rátámadtak, azt kiáltozva, hogy ők megmutatják, kik az urak Chemnitzben.

A tartományi miniszterelnök sajtóértekezletén elmondta, hogy a tüntetésekre idegenellenes kommentárok, összeesküvés-elméletek és álhírek terjesztésével mozgósítottak az interneten. Michael Kretschmer szerint nem lehet tényekkel alátámasztani azt az állítást, hogy egy veszélybe került fiatal nő megmentésére irányuló kísérlet vezetett az emberöléshez, amellyel egy szíriai és egy iraki férfit gyanúsítanak.

Szászország kormányfője leszögezte, hogy a gyanúsítottak származása, állampolgársága alapján nem lehet általánosító módon megbélyegezni a migránsokat.

Noha kedden már nyugalom uralkodott Chemnitzben, a történtek országos vitát váltottak ki, ebben az egyik oldal a kancellár menekültpolitikáját hibáztatja, mások viszont a jobboldali erők megfékezésének tudatos késleltetését okolják az erőszakos eseményekért.

