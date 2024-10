Bolygóvédelmi műholdat lőttek fel, fontos feladattal

Josef Aschbacher, az ESA főigazgatója "a bolygóvédelem irányába tett lépésnek" nevezte a missziót. Rolf Densing, az ESA darmstadti repülésirányítási központjának igazgatója hozzátette, hogy "először nyílt lehetőség az emberiség történetében arra, hogy meg tudjuk védeni a bolygót".

Aschbacher mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy egyelőre nem ismert a csillagászok előtt olyan aszteroida, amely az elkövetkezendő három nemzedékben veszélyt jelentene a Földre.

We have a mission!!#HeraMission's solar arrays have deployed and its batteries are charging. The satellite is in good health and the first commands have been confirmed on board. pic.twitter.com/ChckwCmNw9