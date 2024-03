Szabad szemmel is láthatóvá válhat az Ördög üstököse - videó

Paul Storm, a Warwicki Egyetem asztrofizikusa szerint az üstökös várhatóan eléri a 4,5 magnitúdót, így az Egyesült Királyságban egy sötét helyről is láthatónak kell lennie - írja az Index.

A The Guardiannek azt nyilatkozta a szakértő, hogy az üstökös fényes csillagok mellett halad el, ami bizonyos időpontokban, különösen március 31-én megkönnyíti a megfigyelést.

A csillagászok már megpillantották az űrutazót az égbolton, szerintük a következő hetekben még fényesebb lesz. Mint írják,

várhatóan áprilisban éri el legfényesebb állapotát, a várakozások szerint április 21-én lesz legközelebb a Naphoz.

Az üstökös időnként kitör, amikor a csillagunkból érkező sugárzás feltöri rajta a jeges burkot, azaz jégvulkanikus olvadékot lövell az űrbe - írja a lap.

A National Geographic is írt a napokban a várható érdekesebb csillagászati jelenségeket felsorolva az üstökösről, megjegyezve, hogy hosszabb záridős fotókon fog a legszebben mutatni a csóvája, a megfigyelési élményt pedig nagyban növeli már egy kisebb távcső vagy binokulár is.

A Halley-típusú periodikus üstököst először Jean-Louis Pons fedezte fel 1812. július 12-én, majd 1883-ban William Robert Brooks is megpillantotta.

Comet Pons-Brooks in Northern Spring



As spring approaches for northern skygazers, Comet 12P/Pons-Brooks is growing brighter. Currently visible with small telescopes and binoculars, the Halley-type comet could reach naked eye visibility in the coming weeks. Seen despite a foggy… pic.twitter.com/4EnghTiAbJ