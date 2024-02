Hat év telt el a szlovák oknyomozó újságíró és jegyese meggyilkolása óta

2018. február 21-ét Szlovákia történetének egyik legsötétebb napként jegyzik a krónikák. Egy bérgyilkos hidegvérrel kivégezte Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát, Martina Kusnírovát a galántai járásbeli nagymácsédi házukban. A fiatal párt az újságíró által feltárt gazdasági csalások leleplezése miatt ölték meg. A rendőrség 4 nappal később talált rá a holttestekre. A Ján Kuciak által leírt gazdasági bűncselekmények elkövetői szoros kormányközeli kapcsolatokkal bírtak.

A bűncselekmény hatalmas felháborodást váltott ki a szlovák közéletben. 2018 márciusában Pozsonyban a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom tüntetést szervezett, amelyen több tízezer ember vett részt. A demonstrálók elfogadhatatlannak tartották, hogy egy demokratikus országban meggyilkoljanak egy oknyomozó újságírót, mert túlságosan jól végzi a munkáját. A tüntetések a következő hetekben is folytatódtak, és a helyzet végül odáig fajult, hogy elsőként Robert Kalinák belügyminiszter, majd Robert Fico miniszterelnök is kénytelen volt lemondani. Akkor úgy tűnt, Fico pártját, a Smert a népharag lesöpri a politika színteréről, ez azonban nem így történt. Tavaly szeptember 30-án a Smer közel 23 százalékkal parlamenti választást nyert, és Robert Fico immár negyedszer is beülhetett a miniszterelnöki székbe.

Hiába telt el hat év a brutális gyilkosság óta, a Kuciak-per még mindig a lezáratlan ügyek sorába tartozik.

A gyilkosságot végrehajtó Miroslav Marcek, valamint a segítője, vagyis az autót vezető Szabó Tamás már jogerős börtönbüntetését tölti, csakúgy, mint Andruskó Zoltán, aki összekötő szerepet vállalt a gyilkos osztag, valamint Alena Zsuzsová megrendelő között. A feltételezett főmegrendelő Marian Kocner nagyvállalkozó lehetett, de az ő bűnösségét azóta sem sikerült bebizonyítani.

Az évforduló napján 29 szlovákiai városban – köztük a magyarok lakta Révkomáromban, Érsekújvárban és Rimaszombatban – is megemlékezést tartanak, melyet akárcsak hat éve, most is a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom szervez. A szervezők a felhívásukban azt írták, hogy az újságírógyilkosság hat éve megváltoztatta Szlovákiát. „Együtt álltunk ki a terekre, hogy harcoljunk a tisztességért és az igazságért. Ma pedig úgy érezzük, mintha Ján és Martina meggyilkolásával semmi sem változott volna Szlovákiában. Újra a régi időket éljük” – fogalmazott a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom. Hozzátették,

az újságírók még most, hat évvel a brutális tett után is a politikusok nyílt támadásaival szembesülnek.

„Megfelelő jogalkotási eljárás nélkül olyan törvényeket fogadnak el, amelyek megingatják az igazságszolgáltatást és veszélyeztetik a jogállamiságot” – állítja a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom.