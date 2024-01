Így zúdul ránk az észak-európai hidegrekordot hozó tél - videó

Véget ér a szokatlanul hosszú és rekordokat döntő enyhe időjárás: a hétvégén összességében 5-10 milliméter csapadékra kell készülni egy szombaton érkező mediterrán ciklonból, az eső pedig lassan vegyes halmazállapotú csapadékba vált át - fogalmazott az InfoRádió megkeresésére Simon Gergő, a HungaroMet meteorológusa.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a majd hozzánk érkező hideg levegő jelenleg még a skandináv államok fölött "tetőzik", "érlelődik": ott hatalmas területen van -30 vagy akár -40 Celsius-fok alatti hőmérséklet is éjszakánként, és napközben is jócskán fagypont alatt van a csúcs.

"Ez a hideg levegő a fent említett mediterrán ciklon hátoldalán fog betörni ide, a Kárpát-medencébe", és várhatóan tartósan itt is marad"

- magyarázta Simon Gergő.

Vasárnap egyre nagyobb területet hódít meg a hideg, először a Dunántúlt, illetve az északkeleti részeket. A Kárpátok eleinte kicsit leárnyékolja a középső országrészt, így oda csak kicsit később érkezik a hideg levegő és a változó halmazállapotú csapadék" - részletezte.

Vasárnap eleinte esőre, ónos esőre lesz kilátás, estétől viszont egyre nagyobb területen lehet havazás.

Az útviszonyok szempontjából "szerencse" viszont, hogy mire hétfőn megjön az igazi hideg, a csapadék valamelyest elfogy.

A jövő héten a sokévi átlag alatt alakulnak az átlagos és a minimum hőmérsékleti értékek is. Éjjel nagy területen is jellemző lesz a -5 fok alatti hőmérséklet, de ahol egybefüggő hótakaró alakul ki, ott helyenként -10 vagy -15 fok is lehet hajnalra - szélcsend esetén és derült ég alatt. Napközben fagypont környékén alakulhat a csúcsérték a hét első felében mindenképp. A második fele jelenleg több napsütést is ígér, így valamicskével melegebb is lehet, de a csípős idő legalább egy hétig velünk marad az előrejelzések szerint.

A HungaroMet honlapján található egy több hetes európai anomália-előrejelzés, ez alapján úgy tűnik, a tavaszias idő januárban vissza sem tér már.

"A biztosabban előre jelezhető idő egy-másfél hét. Az ezt következő időre már bonyolódhat a helyzet, de ha kis enyhülés jön is, a mostani 10-15 fokok nem jönnek vissza, csak az átlagos vagy kevéssel a fölötti hőmérsékletek" - világított rá Simon Gergő meteorológus, aki szerint a a hónap végéig hideg időre kell készülni.